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Descatalogado
TAB8405/10
Un sonido como si estuvieras en primera fila
Mejora el sonido de cada película, evento deportivo y lista de reproducción. Esta elegante barra de sonido con subwoofer inalámbrico y Dolby Atmos te ofrece graves más profundos y voces más claras. Además, es fácil de incorporar en un sistema multisala.
240 W máx. Subwoofer inalámbrico
Dolby Atmos®
Compatible con DTS Play-Fi
Se conecta con asistentes de voz
Disfruta de toda la emoción del deporte en directo en tu salón. El modo Stadium EQ te sumerge en el ruido ambiental de las gradas, como si estuvieras sentado en el estadio. Emociónate en cada momento crucial y escucha comentarios nítidos.
Pide a los dispositivos con Alexa, o a cualquier altavoz compatible con el Asistente de Google, que reproduzcan música a través de la barra de sonido. ¿Prefieres a Siri? Esta barra de sonido funciona con Apple AirPlay 2, por lo que también puedes pedírselo a ella. Sube el volumen de la música y pasa las canciones que quieras; todo completamente manos libres.
3.9
de 4
34
Reseñas
Sunset9
11/05/2021
United Kingdom
An excellent all-round soundbar.
This is a fantastic soundbar which sounds superb out of the box. I had seen people complaining the display on the front is too bright, it can be turned down (or off completely) in the soundbar settings.
Ventajas
Sound, ascetics.
Contras
None yet.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Fecha de uso 2021-04-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Fecha de uso 2021-04-11
AudioSpecialists
15/04/2021
United Kingdom
Excellent mid range soundbar
Brilliant sound stage, deep bass and excellent highs. Lacks a slight mid range punch out if the box as it doesn’t have a dedicated centre speaker, but can be fixed within the eq settings
Ventajas
Dolby atmos on a budget
Contras
Lacks midrange as doesn’t have a dedicated centre speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Fecha de uso 2021-03-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB8505 Soundbar 2.1 with wireless subwoofer
Fecha de uso 2021-03-15
RickyKarmator
16/06/2024
Italia
Top dopo 2 anni di aggiornamenti
Acquistata 2 anni fa in combinata con il mio TV Philips OLED 806/12 in connessione eARC e devo dire che col passare del tempo e il supporto software la soundbar adesso può considerarsi senza tanti rivali in termini di comodità e qualità audio. Innanzitutto una volta aggiunto nella sua app il supporto alla risoluzione HiFi di Tidal si sente davvero in modo meraviglioso, sempre restando in termini di soundbar 2.1, il supporto nativo a Chromecast e Apple la rendono indipendenti dal telecomando e quindi davvero comodissime da utilizzare al volo per ascoltare musica sul proprio dispositivo in WiFi. In termini di disconnessione dal sub io personalmente non ne ho mai sofferto ma è stato riscontrato in passato, probabilmente i vari aggiornamenti hanno risolto il problema. Se confrontata con una soundbar concorrente che ho in casa della stessa fascia di prezzo posso dire che in modalità automatica non dà il meglio di sé e bisogna intervenire selezionando il pre-set ideale per la tipologia di media che si sta usufruendo, questione davvero di 30 secondi e cambia in modo radicale il risultato sonoro. Nulla da aggiungere, 5 stelle meritate ma dopo molti aggiornamenti
Ventajas
Facilità d'uso
Contras
Macchinoso metodologia di connessione alla rete wifi e come fare i vari aggiornamenti di sistema
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Fecha de uso 2022-06-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAB8505 Soundbar 2.1 con subwoofer wireless
Fecha de uso 2022-06-16