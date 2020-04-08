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Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

TABH305BK/00

4.3

| (3) Reseñas

Graves potentes y definidos. Sin distracciones.

Disfruta del sonido con graves potentes y definidos. Elimina las distracciones gracias a la reducción activa del ruido (ANC). Estos auriculares inalámbricos de diadema mejoran tu música favorita. Una sola carga te ofrece hasta 15 horas de reproducción, incluso con la función ANC activada.

Ver todos los beneficios

Graves potentes y definidos. Sin distracciones.

  • Altavoces 32 mm, cerrado parte post.

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Plegado completo

15 horas de reproducción con cancelación activa del ruido (ANC) activada

La cancelación activa del ruido (ANC) garantiza que el traqueteo del tren no interfiera con el sonido del ritmo. ¿Unos instantes de silencio? Basta con activar la función ANC sin reproducir la música. Disfruta de hasta 15 horas de tiempo de reproducción con la función ANC activada y de 18 horas de tiempo de reproducción sin ANC. El tiempo de carga es de tan solo 2 horas mediante USB.

Graves potentes. Altavoces acústicos de neodimio de 32 mm

Llévate la pista de baile a donde quiera que vayas. La música se escuchará perfectamente en los altavoces acústicos de neodimio de 32 mm, y podrás notar todos los graves.

Un peso de tan solo 145,5 g. Siente la ligereza con la mayor potencia de sonido

Con tan solo 145,5 g de peso, con estos auriculares inalámbricos disfrutarás de tu música sin complicaciones. La banda de sujeción se ajusta fácilmente y es tan ligera que apenas la notarás, por no hablar de los propios auriculares, que puedes ir moviendo hasta que encajen en una posición en la que te sientas más cómodo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

3

Reseñas

4
2
1

08/04/2020

España

España

encantado

había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.

Ventajas

relación calidad precio

Contras

autonomía un poco corta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Fecha de uso 2019-03-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Fecha de uso 2019-03-08

09/03/2022

France

France

Comprador verificado

C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie

Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.

Ventajas

Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.

Contras

Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil

Fecha de uso 2021-02-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil

Fecha de uso 2021-02-09

23/08/2020

Nederland

Nederland

Geluid super maar connectivity niet

Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon

Ventajas

geluid

Contras

connectivity

Esta reseña se realizó para TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Fecha de uso 2019-07-23

Esta reseña se realizó para TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Fecha de uso 2019-07-23

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