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TABH305BK/00
Graves potentes y definidos. Sin distracciones.
Disfruta del sonido con graves potentes y definidos. Elimina las distracciones gracias a la reducción activa del ruido (ANC). Estos auriculares inalámbricos de diadema mejoran tu música favorita. Una sola carga te ofrece hasta 15 horas de reproducción, incluso con la función ANC activada.
Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Plegado completo
La cancelación activa del ruido (ANC) garantiza que el traqueteo del tren no interfiera con el sonido del ritmo. ¿Unos instantes de silencio? Basta con activar la función ANC sin reproducir la música. Disfruta de hasta 15 horas de tiempo de reproducción con la función ANC activada y de 18 horas de tiempo de reproducción sin ANC. El tiempo de carga es de tan solo 2 horas mediante USB.
Llévate la pista de baile a donde quiera que vayas. La música se escuchará perfectamente en los altavoces acústicos de neodimio de 32 mm, y podrás notar todos los graves.
Con tan solo 145,5 g de peso, con estos auriculares inalámbricos disfrutarás de tu música sin complicaciones. La banda de sujeción se ajusta fácilmente y es tan ligera que apenas la notarás, por no hablar de los propios auriculares, que puedes ir moviendo hasta que encajen en una posición en la que te sientas más cómodo.
4.3
de 4
3
Reseñas
Marcos43
08/04/2020
España
encantado
había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.
Ventajas
relación calidad precio
Contras
autonomía un poco corta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Fecha de uso 2019-03-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Fecha de uso 2019-03-08
Trombine
09/03/2022
France
Comprador verificado
C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie
Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.
Ventajas
Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.
Contras
Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil
Fecha de uso 2021-02-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil
Fecha de uso 2021-02-09
Remigias
23/08/2020
Nederland
Geluid super maar connectivity niet
Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon
Ventajas
geluid
Contras
connectivity
Esta reseña se realizó para TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Fecha de uso 2019-07-23
Esta reseña se realizó para TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Fecha de uso 2019-07-23
Los resultados reales pueden variar