Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
TAEP200/12
Para un disfrute completo, desde DVD o USB
El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capaz de reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD Philips TAEP200 disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.
USB 2.0
El DAC vídeo de 12 bits es un conversor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.
Reproduce casi todos los discos que desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta la flexibilidad y comodidad inigualable de reproducir todos tus discos en un único dispositivo.
Da igual lo que estés viendo y en qué televisor lo estés viendo, el ajuste de pantalla garantiza que la imagen cubra toda la pantalla. Las molestas barras negras de la parte superior e inferior desaparecen sin necesidad de realizar ningún ajuste manual. Sólo tienes que pulsar el botón de ajuste de pantalla, elegir el formato y disfrutar de la película a pantalla completa.
3.2
de 4
70
Reseñas
Mason4315
19/09/2022
United Kingdom
Comprador verificado
Great product
Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.
Ventajas
Easy set up
Contras
None
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAEP200 DVD player
Fecha de uso 2021-08-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAEP200 DVD player
Fecha de uso 2021-08-19
Nobby 20
11/09/2026
Deutschland
Comprador verificado
CD PLAYER
Sehr gutes kompaktes Gerät.Sehr gute Qualität für diesen günstigen Preis. Der Player spielt alles meine alten CDs und DVDs ab.Ich bin sehr zufrieden.
Esta reseña se realizó para 2000 series TAEP200 DVD-Player
Fecha de uso 2026-07-08
Esta reseña se realizó para 2000 series TAEP200 DVD-Player
Fecha de uso 2026-07-08
Dingspel.
25/05/2026
Nederland
Comprador verificado
Wij zijn heel tevreden met de nieuwe DVD-speler.
Prachtig mooie DVD-speler goed van formaat en prima van kwaliteit/prijs verhouding en past mooi bij het micro music systeem M4505 van Philips.
Ventajas
Strak en modern model + prima kwaliteit
Contras
Kan ik niet benoemen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAEP200 DVD-speler
Fecha de uso 2026-04-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAEP200 DVD-speler
Fecha de uso 2026-04-20
Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.