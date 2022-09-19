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2000 seriesReproductor de DVD

TAEP200/12

3.2

| (70) Reseñas

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Para un disfrute completo, desde DVD o USB

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capaz de reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD Philips TAEP200 disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

Ver todos los beneficios

Para un disfrute completo, desde DVD o USB

  • USB 2.0

Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural

Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural

El DAC vídeo de 12 bits es un conversor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW

Reproduce casi todos los discos que desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta la flexibilidad y comodidad inigualable de reproducir todos tus discos en un único dispositivo.

Ajuste de pantalla para visualización óptima en todo momento

Ajuste de pantalla para visualización óptima en todo momento

Da igual lo que estés viendo y en qué televisor lo estés viendo, el ajuste de pantalla garantiza que la imagen cubra toda la pantalla. Las molestas barras negras de la parte superior e inferior desaparecen sin necesidad de realizar ningún ajuste manual. Sólo tienes que pulsar el botón de ajuste de pantalla, elegir el formato y disfrutar de la película a pantalla completa.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 4

70

Reseñas

19/09/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great product

Easy to use , plug and play . Good sounds and pictures.

Ventajas

Easy set up

Contras

None

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAEP200 DVD player

Fecha de uso 2021-08-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAEP200 DVD player

Fecha de uso 2021-08-19

11/09/2026

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

CD PLAYER

Sehr gutes kompaktes Gerät.Sehr gute Qualität für diesen günstigen Preis. Der Player spielt alles meine alten CDs und DVDs ab.Ich bin sehr zufrieden.

Esta reseña se realizó para 2000 series TAEP200 DVD-Player

Fecha de uso 2026-07-08

Esta reseña se realizó para 2000 series TAEP200 DVD-Player

Fecha de uso 2026-07-08

25/05/2026

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Wij zijn heel tevreden met de nieuwe DVD-speler.

Prachtig mooie DVD-speler goed van formaat en prima van kwaliteit/prijs verhouding en past mooi bij het micro music systeem M4505 van Philips.

Ventajas

Strak en modern model + prima kwaliteit

Contras

Kan ik niet benoemen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAEP200 DVD-speler

Fecha de uso 2026-04-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAEP200 DVD-speler

Fecha de uso 2026-04-20

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