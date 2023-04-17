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Política de devolución de 30 días
TAH1108BK/00
Lleva tu música contigo
Haz lo que te gusta escuchando los sonidos que te gustan. Estos auriculares de diadema inalámbricos te ofrecen 15 horas de reproducción y un sonido nítido. Los botones facilitan el control de la música y las llamadas, y los cascos se pliegan para guardarlos fácilmente.
Altavoces de 30 mm, diseño post. cerr.
Bluetooth®
Banda de sujeción ligera
Auriculares plegables
Estos auriculares de diadema Bluetooth son fáciles de emparejar, y obtendrás hasta 15 horas de reproducción con una carga de 2 horas. Si empiezas a quedarte sin energía, una carga de 15 minutos te permitirá seguir reproduciendo música otras 3 horas.
Los potentes altavoces acústicos de neodimio de 30 mm ofrecen un sonido nítido, mientras que el diseño cerrado por detrás garantiza un gran aislamiento sonoro. Disfruta de cada minuto de tus canciones sin que los demás oigan lo que escuchas.
Las almohadillas acolchadas proporcionan mayor comodidad para tus sesiones de escucha. Los botones del casco te permiten ajustar el volumen, saltar o pausar pistas, aceptar o rechazar llamadas y mucho más.
Opiniones
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.