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6000 seriesAuriculares inalámbricos supraaurales

TAH6509BK/00

3.7

| (12) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Sumérgete libremente

Trabaja o juega, fluye a lo largo del día con estos auriculares inalámbricos con reducción de ruido. La reducción de ruido adaptable y el cómodo ajuste supraaural te sumergen en el sonido. Podrás disfrutar de un sonido rico y detallado, y hay un ajuste de retardo bajo para juegos y películas.

Ver todos los beneficios

Sumérgete libremente

  • Reducción de ruido Pro

  • Ajuste sobre la oreja

  • Sonido natural y graves dinámicos

  • Hasta 70 horas de reproducción

Sumérgete con la reducción de ruido Pro

Sumérgete con la reducción de ruido Pro

La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para anular el ruido externo,incluido el viento,en tiempo real. Cuando quieras oír lo que sucede a tu alrededor,el modo de conciencia del exterior deja que entren los sonidos externos. El modo de conciencia rápida del exterior mejora las voces para que puedas mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares.

Ligeros,cómodos,plegables y elegantes

Ligeros,cómodos,plegables y elegantes

Los cascos redondos y el elegante bastidor dotan a estos auriculares supraaurales de un estilo distintivo. Las almohadillas de espuma con efecto memoria mantienen la comodidad durante largas sesiones de escucha y los cascos se pliegan y giran hacia dentro para guardarlos fácilmente en el bolsillo o el bolso.

Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos

Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos

Los controladores de 40 mm ofrecen un sonido excepcional y un aislamiento del ruido pasivo decente gracias al ajuste supraaural. Para disfrutar de toda la potencia de tus líneas de graves favoritas sin subir el volumen,solo tienes que activar los graves dinámicos con el botón multifunción o la aplicación Philips Headphones.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

12

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

28/04/2026

Suomi

Suomi

Philips tuote yllättää jälleen positiivisesti

Tuotteen hinta-laatu suhde erittäin hyvä, Philips yllättää jälleen positiivisesti. Uskomaton ääni ja monipuoliset säädöt tässä hintaluokassa. Suosittelen.

Ventajas

Todella laadukas ja monipuolinen tuote tässä hintaluokassa

Contras

Voi olla etten muista ottaa kuulokkeita pois koko päivänä kun puhelimen ja tietokoneen käyttö onnistuu yhtä aikaa erittäin sujuvasti, vaihtaminen puheluun ja takaisin tapahtuu erittäin sujuvasti.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series TAH6509BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Fecha de uso 2026-04-27

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series TAH6509BK Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

Fecha de uso 2026-04-27

20/09/2024

Deutschland

Deutschland

"Top Kopfhörer

Diese kabellosen Kopfhörer mit Noise Cancelling sind ein echter Volltreffer! Das Adaptive Noise Cancelling funktioniert hervorragend und sorgt dafür, dass man sich vollkommen auf Spiele, Filme oder die Arbeit konzentrieren kann, ohne von der Außenwelt abgelenkt zu werden. Der bequeme Over-Ear-Sitz macht auch lange Nutzungssessions angenehm, ohne dass es drückt oder unbequem wird. Was den Klang betrifft, bin ich wirklich beeindruckt. Der Sound ist satt, detailreich und liefert eine großartige Qualität sowohl bei Spielen als auch beim Filmschauen. Besonders begeistert mich die geringe Verzögerung, die sich gerade beim Gaming bemerkbar macht – nichts stört den Spielfluss. Alles in allem bin ich voll und ganz überzeugt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach unschlagbar! Wer auf der Suche nach hochwertigen, komfortablen und leistungsstarken Kopfhörern ist, wird hier definitiv fündig. Absolut empfehlenswert!

Ventajas

Leicht und lange akkuzeit

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Fecha de uso 2023-08-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Fecha de uso 2023-08-20

14/09/2024

Deutschland

Deutschland

Top-Klang zum kleinen Preis

Der Klang und die Geräuschunterdrückung sind gut. Die Kopfhörer sind super bequem und leicht, ich kann sie stundenlang tragen, ohne dass ich mich unwohl fühle, was perfekt ist, denn früher habe ich immer Kopfhörer benutzt, die über die Ohren gehen, und das tat immer weh. Auch die Akkulaufzeit ist beeindruckend, sie hält fast eine Woche, ohne dass ich sie aufladen muss. Die Qualität ist gut und sehr widerstandsfähig. Der Nachteil, den ich bemerkt habe, wenn man sagen kann, was ich nicht getragen habe, sind die Knöpfe, die ich sehr zerbrechlich finde, abgesehen davon. Alles kombinieren Die Kopfhörer sind ein Kauf, mit dem ich sehr zufrieden bin, wenn man die Qualität und den Preis des Produkts bedenkt. Der Klang ist ausgezeichnet, die Geräuschunterdrückung funktioniert sehr gut und auch der Tragekomfort ist perfekt. Ich kann sie sehr empfehlen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Fecha de uso 2024-08-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series TAH6509BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Fecha de uso 2024-08-14

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