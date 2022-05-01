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Descatalogado

Batería portátil Philips y Georg Jensen

TAJP10/00

4.3

| (3) Reseñas

Batería portátil Philips y Georg Jensen

Si buscas belleza en la tecnología, esta batería portátil cumple con ese objetivo. Con un diseño meticuloso en piel marrón oscuro y elementos de acero pulido, el cuerpo oculta un panel de carga inalámbrica Qi. La correa desmontable también es un cable USB-A a USB-C.

Ver todos los beneficios

Potencia atractiva

Batería portátil Philips y Georg Jensen

Potencia de carga máxima de 5 W

La gran superficie de carga facilita la colocación del teléfono en la almohadilla y ofrece una potencia de carga máxima de 5 W.

La correa de transporte extraíble funciona también como cable USB-A a USB-C

La correa de transporte de silicona marrón oscuro incorpora conexiones USB-A a USB-C para cargar la batería portátil.

Elementos de acero pulido de Georg Jensen

Elementos de acero pulido de Georg Jensen

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.3

de 4

3

Reseñas

4
2
1

01/05/2022

Nederland

Nederland

Mooi design en Draadloos opladen

Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone

Ventajas

design, geintegreerd USB-C kabeltje

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Fecha de uso 2021-04-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Fecha de uso 2021-04-01

26/02/2022

Nederland

Nederland

Fantastisch

Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….

Ventajas

Geïntegreerde kabel

Contras

Zwaar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Fecha de uso 2021-01-26

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2021-01-26

26/06/2022

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Ziet er erg mooi uit!

Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!

Ventajas

Geen

Contras

Zie boven

Esta reseña se realizó para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Fecha de uso 2022-05-26

Esta reseña se realizó para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Fecha de uso 2022-05-26

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