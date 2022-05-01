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Descatalogado
TAJP10/00
Batería portátil Philips y Georg Jensen
Si buscas belleza en la tecnología, esta batería portátil cumple con ese objetivo. Con un diseño meticuloso en piel marrón oscuro y elementos de acero pulido, el cuerpo oculta un panel de carga inalámbrica Qi. La correa desmontable también es un cable USB-A a USB-C.
La gran superficie de carga facilita la colocación del teléfono en la almohadilla y ofrece una potencia de carga máxima de 5 W.
La correa de transporte de silicona marrón oscuro incorpora conexiones USB-A a USB-C para cargar la batería portátil.
Elementos de acero pulido de Georg Jensen
4.3
de 4
3
Reseñas
Sjoerdino
01/05/2022
Nederland
Mooi design en Draadloos opladen
Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone
Ventajas
design, geintegreerd USB-C kabeltje
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Fecha de uso 2021-04-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Fecha de uso 2021-04-01
Cattie
26/02/2022
Nederland
Fantastisch
Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….
Ventajas
Geïntegreerde kabel
Contras
Zwaar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Fecha de uso 2021-01-26
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2021-01-26
Snaek
26/06/2022
Nederland
Comprador verificado
Ziet er erg mooi uit!
Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!
Ventajas
Geen
Contras
Zie boven
Esta reseña se realizó para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Fecha de uso 2022-05-26
Esta reseña se realizó para TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Fecha de uso 2022-05-26