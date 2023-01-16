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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Perfecto para jugar
Con estos auriculares inalámbricos abiertos tus hijos escucharán todo. Podrás limitar el tiempo de reproducción y el volumen a través de la aplicación Philips. Gracias a su diseño seguro y ajustado y a su banda de sujeción ajustable, los auriculares irán creciendo al ritmo de tus hijos, y no se caerán mientras juegan.
Auriculares inalámbricos abiertos
Conducción ósea
Control parental mediante aplicación
Protección IPX5 contra el agua
¡Los niños están siempre en movimiento! Las almohadillas de estos auriculares ligeros se apoyan justo por delante de las orejas de tu hijo, de modo que, tanto si están jugando, asistiendo a una clase en línea o escuchando música, los auriculares garantizan un ajuste seguro y cómodo.
Estos auriculares utilizan tecnología de conducción ósea para que tus hijos oigan su música, lecciones o juegos. Esto permite que las almohadillas de los auriculares descansen delante de los oídos, para que tu hijo pueda oír todo lo que sucede a su alrededor.
Podrás limitar el tiempo de reproducción y el volumen a través de la aplicación Philips. El nivel de decibelios de los auriculares se limita a 85 dB, pero se puede ajustar a un nivel inferior para los oídos más sensibles. Establece el tiempo de reproducción por día o semana y un aviso de voz le recordará a los niños cuando termine el tiempo.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Jansen010010
16/01/2023
Nederland
Heel fijn en vooral heel veilig
Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.
Ventajas
Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust
Contras
Weinig varianten qua kleur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Fecha de uso 2021-12-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen
Fecha de uso 2021-12-16
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.
Volumen limitado a <85 dB de acuerdo con las norma EN 50332 sobre niveles de sonido seguros.