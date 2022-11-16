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Descatalogado
TAM2805/10
Muy fina. Con todas las funciones.
¿Tienes poco espacio? Disfruta del entretenimiento a lo grande, y de radio por Internet y DAB+ con esta elegante y fina microcadena de montaje en pared que ofrece compatibilidad con Spotify Connect y transmisión mediante Bluetooth. Incluso puedes conectar el reproductor de CD o el tocadiscos.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
¿No sabes qué escuchar? Esta microcadena te ofrece radio digital y por Internet sin crepitaciones de miles de estaciones de todo el mundo. Puedes reproducir música, pódcasts y mucho más a través de Bluetooth, mientras que la entrada de audio se encarga de las fuentes con cable.
Puedes dejar esta estilizada microcadena independiente en el pie que incluye, o bien retirar el pie para montarla directamente en la pared. Los dos altavoces de rango completo ofrecen un sonido estéreo nítido.
¿Transmitiendo desde Spotify? Esta radio por Internet con Bluetooth cuenta con Spotify Connect. Utiliza tu móvil como un mando a distancia mientras la radio transmite la señal de mejor calidad de Spotify directamente desde los servidores de Spotify. Los dos altavoces de rango completo ofrecen un sonido estéreo nítido.
3.6
de 4
26
Reseñas
The Main Man
16/11/2022
United Kingdom
Comprador verificado
Great Product
Very good sound quality easy to set up , thousands of channals
Ventajas
The Best Radio Ever
Contras
None
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM2805 Internet Radio
Fecha de uso 2022-10-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM2805 Internet Radio
Fecha de uso 2022-10-16
28/02/2023
Italia
Comprador verificado
Dispone di quasi tutto quello che serve.
Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.
Ventajas
La radio Internet.Spotify.
Contras
Una base troppo plasticosa.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM2805 Radio via Internet
Fecha de uso 2023-01-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM2805 Radio via Internet
Fecha de uso 2023-01-28
JOHNvdB
24/09/2021
Nederland
Comprador verificado
Prima DAB+ radio & BT streamer
De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.
Ventajas
Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit
Contras
nog niet gevonden
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM2805 Internetradio
Fecha de uso 2020-08-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAM2805 Internetradio
Fecha de uso 2020-08-24