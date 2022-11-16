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Descatalogado

Radio por Internet

TAM2805/10

3.6

| (26) Reseñas

Muy fina. Con todas las funciones.

¿Tienes poco espacio? Disfruta del entretenimiento a lo grande, y de radio por Internet y DAB+ con esta elegante y fina microcadena de montaje en pared que ofrece compatibilidad con Spotify Connect y transmisión mediante Bluetooth. Incluso puedes conectar el reproductor de CD o el tocadiscos.

Ver todos los beneficios

Muy fina. Con todas las funciones.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Un pequeño sistema para toda tu música

¿No sabes qué escuchar? Esta microcadena te ofrece radio digital y por Internet sin crepitaciones de miles de estaciones de todo el mundo. Puedes reproducir música, pódcasts y mucho más a través de Bluetooth, mientras que la entrada de audio se encarga de las fuentes con cable.

Perfecto para espacios más pequeños

Puedes dejar esta estilizada microcadena independiente en el pie que incluye, o bien retirar el pie para montarla directamente en la pared. Los dos altavoces de rango completo ofrecen un sonido estéreo nítido.

Fácil transmisión. Escucha épica

¿Transmitiendo desde Spotify? Esta radio por Internet con Bluetooth cuenta con Spotify Connect. Utiliza tu móvil como un mando a distancia mientras la radio transmite la señal de mejor calidad de Spotify directamente desde los servidores de Spotify. Los dos altavoces de rango completo ofrecen un sonido estéreo nítido.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.6

de 4

26

Reseñas

3

16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great Product

Very good sound quality easy to set up , thousands of channals

Ventajas

The Best Radio Ever

Contras

None

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM2805 Internet Radio

Fecha de uso 2022-10-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM2805 Internet Radio

Fecha de uso 2022-10-16

28/02/2023

Italia

Italia

Comprador verificado

Dispone di quasi tutto quello che serve.

Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.

Ventajas

La radio Internet.Spotify.

Contras

Una base troppo plasticosa.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM2805 Radio via Internet

Fecha de uso 2023-01-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM2805 Radio via Internet

Fecha de uso 2023-01-28

24/09/2021

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Prima DAB+ radio & BT streamer

De TAM2805 lijkt qua model op de MCi298, die ik al vele jaren met genoegen gebruik. Het gaat mij bij de TAM2805 vooral om de (ten opzichte de MCi298) 'aanvullende' functies DAB+ en BT-stream. Gemakkelijke installatie en wand-ophanging. Alles werkt naar behoren. Duidelijke handleiding. Uitstekende geluidskwaliteit.

Ventajas

Gemakkelijke bediening. Wandophanging. Geluidskwaliteit

Contras

nog niet gevonden

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM2805 Internetradio

Fecha de uso 2020-08-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAM2805 Internetradio

Fecha de uso 2020-08-24

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