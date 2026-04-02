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TAR2509/10
El compañero clásico
¿Te encanta la radio? De la cocina al garaje o al jardín, esta radio analógica FM/AM portátil mantendrá sintonizadas tus emisoras favoritas. Suena de maravilla, funciona conectada a la red eléctrica o con pilas y cuenta con un práctico indicador LED para que sepas cuándo está perfectamente sintonizada.
FM/AM
Sintonización analógica
Alimentación por CA o pilas
La sintonización analógica permite encontrar fácilmente tus emisoras favoritas en esta radio FM\/AM portátil. Solo tienes que girar la rueda de sintonización situada en el lateral de la radio y la ventana grande y clara mostrará la frecuencia sintonizada. Un indicador LED se ilumina cuando la señal es intensa.
Saca el máximo partido a tu música con el modo Música. Cambia al modo Noticias cuando escuches las noticias, tu serial radiofónico favorito o una tertulia. Sea cual sea tu contenido favorito, el altavoz de 3,5" garantiza un sonido nítido y de calidad.
¡Nunca tendrás que buscar el control de volumen de esta radio! Además del gran dial de volumen, la radio cuenta con interruptores en la parte superior para cambiar entre las señales FM/AM y los modos de sonido. También encontrarás un puerto para auriculares para escuchar en privado.
4.0
de 4
4
Reseñas
Ripalda.
02/04/2026
España
Comprador verificado
Estupendo sonidoy captación de emisoras.
Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.
Esta reseña se realizó para TAR2509 Radio FM/AM portátil
Fecha de uso 2025-03-02
Esta reseña se realizó para TAR2509 Radio FM/AM portátil
Fecha de uso 2025-03-02
JMPNP
26/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Uma boa compra
Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.
Esta reseña se realizó para TAR2509 Rádio portátil FM/AM
Fecha de uso 2025-01-26
Esta reseña se realizó para TAR2509 Rádio portátil FM/AM
Fecha de uso 2025-01-26
Radio lyssnarn
24/12/2024
Sverige
En radio från den gamla tiden
Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist
Ventajas
Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott
Contras
Inga eftersom man får det man betalar för
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR2509 Bärbar FM/AM-radio
Fecha de uso 2024-11-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR2509 Bärbar FM/AM-radio
Fecha de uso 2024-11-24