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Radio FM/AM portátil

TAR2509/10

4

| (4) Reseñas

El compañero clásico

¿Te encanta la radio? De la cocina al garaje o al jardín, esta radio analógica FM/AM portátil mantendrá sintonizadas tus emisoras favoritas. Suena de maravilla, funciona conectada a la red eléctrica o con pilas y cuenta con un práctico indicador LED para que sepas cuándo está perfectamente sintonizada.

Ver todos los beneficios

El compañero clásico

  • FM/AM

  • Sintonización analógica

  • Alimentación por CA o pilas

Diseño clásico, recepción nítida y sintonización sencilla

Diseño clásico, recepción nítida y sintonización sencilla

La sintonización analógica permite encontrar fácilmente tus emisoras favoritas en esta radio FM\/AM portátil. Solo tienes que girar la rueda de sintonización situada en el lateral de la radio y la ventana grande y clara mostrará la frecuencia sintonizada. Un indicador LED se ilumina cuando la señal es intensa.

Cambia entre los modos Noticias y Música. Control de tono

Cambia entre los modos Noticias y Música. Control de tono

Saca el máximo partido a tu música con el modo Música. Cambia al modo Noticias cuando escuches las noticias, tu serial radiofónico favorito o una tertulia. Sea cual sea tu contenido favorito, el altavoz de 3,5" garantiza un sonido nítido y de calidad.

Controles sencillos. Gran dial de volumen

Controles sencillos. Gran dial de volumen

¡Nunca tendrás que buscar el control de volumen de esta radio! Además del gran dial de volumen, la radio cuenta con interruptores en la parte superior para cambiar entre las señales FM/AM y los modos de sonido. También encontrarás un puerto para auriculares para escuchar en privado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

4

Reseñas

4
3
2

02/04/2026

España

España

Comprador verificado

Estupendo sonidoy captación de emisoras.

Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.

Esta reseña se realizó para TAR2509 Radio FM/AM portátil

Fecha de uso 2025-03-02

Esta reseña se realizó para TAR2509 Radio FM/AM portátil

Fecha de uso 2025-03-02

26/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Uma boa compra

Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.

Esta reseña se realizó para TAR2509 Rádio portátil FM/AM

Fecha de uso 2025-01-26

Esta reseña se realizó para TAR2509 Rádio portátil FM/AM

Fecha de uso 2025-01-26

24/12/2024

Sverige

Sverige

En radio från den gamla tiden

Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist

Ventajas

Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott

Contras

Inga eftersom man får det man betalar för

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR2509 Bärbar FM/AM-radio

Fecha de uso 2024-11-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR2509 Bärbar FM/AM-radio

Fecha de uso 2024-11-24

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