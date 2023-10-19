ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Imagen principal

Radio por Internet

TAR8805/10

3.5

| (61) Reseñas

Más para disfrutar

Independientemente de lo que te guste, lo encontrarás fácilmente en esta radio por Internet de Philips. Además de Internet, DAB+ y sintonización FM, también podrás disfrutar de la compatibilidad con Spotify Connect y la transmisión mediante Bluetooth. Carga el móvil en el panel de carga inalámbrica Qi.

Ver todos los beneficios

Más para disfrutar

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • con cargador de teléfono inalámbrico

Panel de carga inalámbrica Qi. Puerto USB

Panel de carga inalámbrica Qi. Puerto USB

El panel de carga inalámbrico Qi se coloca en la parte superior de la radio. Para teléfonos más antiguos, también tiene un puerto de carga USB. Cuenta con una gran pantalla brillante digital y los controles principales se encuentran en el panel frontal.

Spotify Connect. Utiliza un dispositivo móvil como mando a distancia de Spotify

Spotify Connect. Utiliza un dispositivo móvil como mando a distancia de Spotify

¿Transmitiendo desde Spotify? Esta radio por Internet con Bluetooth cuenta con Spotify Connect. Utiliza tu móvil como mando a distancia mientras la radio transmite la señal de mejor calidad de Spotify directamente desde los servidores de Spotify. También puedes transmitir desde otros servicios de música a través del dispositivo móvil.

Alarmas duales y temporizador

El temporizador te permite caer en un sueño reparador con tu emisora de radio favorita de fondo. La función de alarma dual permite configurar dos alarmas diferentes. Perfecto si sueles aplazar la primera alarma.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

61

Reseñas

19/10/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Funcionalidade

O que eu gosto mais é a opção de carregamento do telemóvel. Aconselho a toda a gente. Obrigado

Ventajas

carregamento de telemóvel, wireless, etc.

Contras

Não encontrei.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR8805 Rádio da Internet

Fecha de uso 2022-10-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR8805 Rádio da Internet

Fecha de uso 2022-10-19

02/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

The product is intuitive and easy to use.

It's has digital interface with physical knowledge to navigate and choose services, functions and features such as DAB, Bluetooth connectivity and Internet Radio. The product is lovely to look at, very stylish design and presentation. This product is of good size and weight, ideal to place on small shelf. Suitable for all rooms. Definable good value for the monies spent.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR8805 Internet Radio

Fecha de uso 2021-10-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR8805 Internet Radio

Fecha de uso 2021-10-02

16/08/2026

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Das Radio funktioniert ganz gut. Der Wecker könnte länger an bleiben wenn er auf Internetradio steht. Bei mir bleibt er nur 15 Minuten an, danach schaltet er ab, das ist etwas kurz. Manchmal hätte ich gern eine Fernbedienung

Esta reseña se realizó para TAR8805 Internetradio

Fecha de uso 2026-08-16

Esta reseña se realizó para TAR8805 Internetradio

Fecha de uso 2026-08-16

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.