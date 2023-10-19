Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
TAR8805/10
Más para disfrutar
Independientemente de lo que te guste, lo encontrarás fácilmente en esta radio por Internet de Philips. Además de Internet, DAB+ y sintonización FM, también podrás disfrutar de la compatibilidad con Spotify Connect y la transmisión mediante Bluetooth. Carga el móvil en el panel de carga inalámbrica Qi.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
con cargador de teléfono inalámbrico
El panel de carga inalámbrico Qi se coloca en la parte superior de la radio. Para teléfonos más antiguos, también tiene un puerto de carga USB. Cuenta con una gran pantalla brillante digital y los controles principales se encuentran en el panel frontal.
¿Transmitiendo desde Spotify? Esta radio por Internet con Bluetooth cuenta con Spotify Connect. Utiliza tu móvil como mando a distancia mientras la radio transmite la señal de mejor calidad de Spotify directamente desde los servidores de Spotify. También puedes transmitir desde otros servicios de música a través del dispositivo móvil.
El temporizador te permite caer en un sueño reparador con tu emisora de radio favorita de fondo. La función de alarma dual permite configurar dos alarmas diferentes. Perfecto si sueles aplazar la primera alarma.
3.5
de 4
61
Reseñas
PCHenriques
19/10/2023
Portugal
Comprador verificado
Funcionalidade
O que eu gosto mais é a opção de carregamento do telemóvel. Aconselho a toda a gente. Obrigado
Ventajas
carregamento de telemóvel, wireless, etc.
Contras
Não encontrei.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR8805 Rádio da Internet
Fecha de uso 2022-10-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR8805 Rádio da Internet
Fecha de uso 2022-10-19
S_Myles_22
02/11/2022
United Kingdom
Comprador verificado
The product is intuitive and easy to use.
It's has digital interface with physical knowledge to navigate and choose services, functions and features such as DAB, Bluetooth connectivity and Internet Radio. The product is lovely to look at, very stylish design and presentation. This product is of good size and weight, ideal to place on small shelf. Suitable for all rooms. Definable good value for the monies spent.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR8805 Internet Radio
Fecha de uso 2021-10-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR8805 Internet Radio
Fecha de uso 2021-10-02
Chilali
16/08/2026
Deutschland
Comprador verificado
Das Radio funktioniert ganz gut. Der Wecker könnte länger an bleiben wenn er auf Internetradio steht. Bei mir bleibt er nur 15 Minuten an, danach schaltet er ab, das ist etwas kurz. Manchmal hätte ich gern eine Fernbedienung
Esta reseña se realizó para TAR8805 Internetradio
Fecha de uso 2026-08-16
Esta reseña se realizó para TAR8805 Internetradio
Fecha de uso 2026-08-16