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Descatalogado

Auriculares inalámbricos

TASN503BK/00

2

| (1) Reseña

Entrená de manera más inteligente.

Descubrí tu intensidad con estos auriculares deportivos intrauditivos, inalámbricos y resistentes al agua. El monitor de frecuencia cardíaca te ayuda a obtener el mejor rendimiento en cada sesión de entrenamiento. Seis horas de tiempo de reproducción y sonido potente que te impulsa al siguiente nivel.

Ver todos los beneficios

En cualquier clima.

Entrená de manera más inteligente.

  • Controladores de 6 mm/cierre post.

  • Intrauditivo

  • 6 horas de tiempo de reproducción

Monitor de frecuencia cardiaca integrado.

Controlá tu frecuencia cardiaca con el monitor integrado. Un sensor en el auricular controla la frecuencia cardiaca con precisión. Sabrás cuando tienes que aumentar el ritmo y cuando descansar, para que obtengás los mejores resultados posibles en cada entrenamiento. Es compatible con aplicaciones de seguimiento del estado físico.

Botón de control fácil de usar

Este botón sencillo para el usuario hace que sea más fácil para los chicos responder a una llamada, saltear una canción o pausar lo que están escuchando. Todo eso sin tocar su smartphone. Los botones de volumen en la base de las almohadillas son de fácil acceso, al igual que el botón de luz LED.

3 cubiertas de las almohadillas intercambiables para una fijación intrauditiva perfecta

Los tres tamaños de las cubiertas de las almohadillas de goma intercambiables crean un sellado perfecto.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.0

de 4

1

Reseña

5
4
3
1

01/09/2021

Nederland

Nederland

Goed geluid matig design

Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.

Ventajas

Goed geluid

Contras

Fragile bouw kwaliteit

Esta reseña se realizó para TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Fecha de uso 2021-05-01

Esta reseña se realizó para TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Fecha de uso 2021-05-01

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