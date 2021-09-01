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Descatalogado
TASN503BK/00
Entrená de manera más inteligente.
Descubrí tu intensidad con estos auriculares deportivos intrauditivos, inalámbricos y resistentes al agua. El monitor de frecuencia cardíaca te ayuda a obtener el mejor rendimiento en cada sesión de entrenamiento. Seis horas de tiempo de reproducción y sonido potente que te impulsa al siguiente nivel.
Controladores de 6 mm/cierre post.
Intrauditivo
6 horas de tiempo de reproducción
Controlá tu frecuencia cardiaca con el monitor integrado. Un sensor en el auricular controla la frecuencia cardiaca con precisión. Sabrás cuando tienes que aumentar el ritmo y cuando descansar, para que obtengás los mejores resultados posibles en cada entrenamiento. Es compatible con aplicaciones de seguimiento del estado físico.
Este botón sencillo para el usuario hace que sea más fácil para los chicos responder a una llamada, saltear una canción o pausar lo que están escuchando. Todo eso sin tocar su smartphone. Los botones de volumen en la base de las almohadillas son de fácil acceso, al igual que el botón de luz LED.
Los tres tamaños de las cubiertas de las almohadillas de goma intercambiables crean un sellado perfecto.
2.0
de 4
1
Reseña
Audio Expert
01/09/2021
Nederland
Goed geluid matig design
Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.
Ventajas
Goed geluid
Contras
Fragile bouw kwaliteit
Esta reseña se realizó para TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Fecha de uso 2021-05-01
Esta reseña se realizó para TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Fecha de uso 2021-05-01
Los resultados reales pueden variar