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Política de devolución de 30 días
Escucha tus sonidos con claridad
Escucha tus sonidos a la perfección. Estos auriculares realmente inalámbricos utilizan altavoces de 13 mm para ofrecer un sonido exuberante, unos graves potentes y un micrófono con IA para llamadas nítidas. Tienen resistencia al sudor y a las salpicaduras IPX4 y un estuche de carga compacto para 15 horas de reproducción.
Calidad de llamada clara
Altavoces de 13 mm para graves potentes
Diseño ergonómico para mayor comodidad
Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4
Escucha tus sonidos tal y como fueron concebidos. Estos auriculares utilizan transductores dinámicos de 13 mm con un diseño personalizado para ofrecerte una experiencia auditiva increíble. La gran potencia de los transductores mejora la dinámica y los graves para que no te pierdas ni un solo ritmo.
No importa cuánto tiempo dure tu día, estos auriculares te ofrecen todo lo que necesitas. Disfruta de 5 horas de reproducción y 10 horas adicionales con el práctico estuche de carga de bolsillo.
No dejes que los sonidos del mundo interrumpan lo que estás escuchando. Estos auriculares cuentan con un micrófono con IA que utiliza un algoritmo de IA avanzado para filtrar el ruido que no quieres escuchar y garantizar una calidad de llamada clara. Comunícate siempre con nitidez.
4.1
de 4
7
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
ACHILLES 28
19/09/2024
Deutschland
Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang
Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.
Ventajas
Is perfekt für unterwegs
Contras
Keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Fecha de uso 2024-08-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Fecha de uso 2024-08-19
Halstuch 87
27/04/2024
Deutschland
Comprador verificado
Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.
Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.
Ventajas
Lange Akku laufzeit.
Contras
Keine.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Fecha de uso 2023-03-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Fecha de uso 2023-03-27
Aerith
27/03/2024
Deutschland
Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr
Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht
Ventajas
Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr
Contras
bisher ist mir nix negatives aufgefallen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Fecha de uso 2024-02-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Fecha de uso 2024-02-27
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.