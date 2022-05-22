Sigue el ritmo.

Estos auriculares realmente inalámbricos con altavoces de 10 mm y reducción de ruido activa híbrida te permiten escuchar los sonidos que importan. Presentan un diseño de palo de hockey, son resistentes al sudor y a las salpicaduras IPX4 e incorporan un estuche de carga compacto para ofrecer 24 horas de reproducción.