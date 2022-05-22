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Descatalogado
TAT4507WT/00
Sigue el ritmo.
Estos auriculares realmente inalámbricos con altavoces de 10 mm y reducción de ruido activa híbrida te permiten escuchar los sonidos que importan. Presentan un diseño de palo de hockey, son resistentes al sudor y a las salpicaduras IPX4 e incorporan un estuche de carga compacto para ofrecer 24 horas de reproducción.
Reducción de ruido activa híbrida
2x2 micrófonos llamadas voz nítidas
Estuche de carga compacto
Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4
Estos auriculares cuentan con reducción de ruido activa híbrida que filtra el ruido que no quieres escuchar. El modo de conciencia del exterior te permite dejar el mundo atrás cuando lo necesites. Es la forma perfecta de rendir tributo a tus sonidos favoritos.
Estos auriculares cuentan con un algoritmo de reducción de ruido con micrófonos duales para ofrecerte una claridad fantástica en las llamadas. Dos micrófonos de formación de haces en cada auricular reducen el ruido ambiental para que podáis escucharos claramente. ¡Comunícate siempre con nitidez!
Estos cómodos auriculares se ajustan de forma segura a los canales auditivos y crean un sellado perfecto que reduce el ruido externo. ¡Oye cada latido y cada palabra! Disfruta de una comodidad real gracias a los tres tamaños de almohadillas de silicona suaves e intercambiables.
Opiniones
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.