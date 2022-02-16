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Descatalogado
TAVS700/10
Vibraciones míticas
El auténtico estilo de los años 50 se combina con el moderno rendimiento en esta radio Bluetooth con alimentación eléctrica. La carcasa de madera, los diales de cobre y la pantalla regulable hacen de esta la pieza central perfecta para cualquier habitación. Su sintonizador de radio digital ofrece una recepción clara.
Bluetooth®
Potencia de salida de 20 W
La rejilla de malla de tono cobre deja que el sonido fluya
Esta radio con Bluetooth rinde homenaje a la icónica radio de sobremesa Philetta 254 de Philips. La carcasa de madera vintage desprende carisma. Los detalles de la década de los 50 en los dos botones de control y la rejilla del altavoz te llevan a una época en la que el jazz y el rock and roll dominaban las ondas.
3.7
de 4
19
Reseñas
Difrapeba
16/02/2022
España
Comprador verificado
Si te gusta lo retro, este es tu producto
Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.
Ventajas
A parte de altavoz también tiene radio
Contras
Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAVS700 Radio Original
Fecha de uso 2021-01-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAVS700 Radio Original
Fecha de uso 2021-01-16
23/10/2019
Portugal
Um radio de aspeto superlativo.
Respira anos 50 por todos os poros. É lindo de morrer.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAVS700 Rádio Original
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAVS700 Rádio Original
MANNZS
21/03/2021
United Kingdom
Has great features
Its Retro look Radio and have great Bass Sound easy to preset station.
Ventajas
Good sound
Contras
Nil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAVS700 Original radio
Fecha de uso 2021-02-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAVS700 Original radio
Fecha de uso 2021-02-20