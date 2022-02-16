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Descatalogado

Radio Original

TAVS700/10

3.7

| (19) Reseñas

Vibraciones míticas

El auténtico estilo de los años 50 se combina con el moderno rendimiento en esta radio Bluetooth con alimentación eléctrica. La carcasa de madera, los diales de cobre y la pantalla regulable hacen de esta la pieza central perfecta para cualquier habitación. Su sintonizador de radio digital ofrece una recepción clara.

Ver todos los beneficios

Vibraciones míticas

  • Bluetooth®

  • Potencia de salida de 20 W

La rejilla de malla de tono cobre deja que el sonido fluya

La rejilla de malla de tono cobre deja que el sonido fluya

Carcasa de madera vintage, detalles de la década de los 50

Esta radio con Bluetooth rinde homenaje a la icónica radio de sobremesa Philetta 254 de Philips. La carcasa de madera vintage desprende carisma. Los detalles de la década de los 50 en los dos botones de control y la rejilla del altavoz te llevan a una época en la que el jazz y el rock and roll dominaban las ondas.

Peso: 2,55 kg

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

19

Reseñas

16/02/2022

España

España

Comprador verificado

Si te gusta lo retro, este es tu producto

Es un producto acorde con su precio. Lo adquirí más que todo por su diseño retro que no pasa desapercibido en cualquier habitación, simplemente me encanta. La radio no la he probado y el Dab aquí en españa existen muy pocas emisoras. Lo único que si he utilizado es la conexión por medio de Bluetooth, que funciona a la primera y sin ningún problema en cualquier teléfono bajo el entorno Apple. El sonido no es comparable con las marcas como Marshall o otras pero produce unos graves potentes. La potencia para un pequeño salón es más que suficiente. Sinceramente estoy muy contento con el producto. Ya os digo si os gusta lo retro.

Ventajas

A parte de altavoz también tiene radio

Contras

Es una pena que en España, no se pueda disfrutar de la radio DAB

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAVS700 Radio Original

Fecha de uso 2021-01-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAVS700 Radio Original

Fecha de uso 2021-01-16

23/10/2019

Portugal

Portugal

Um radio de aspeto superlativo.

Respira anos 50 por todos os poros. É lindo de morrer.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAVS700 Rádio Original

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAVS700 Rádio Original

21/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Has great features

Its Retro look Radio and have great Bass Sound easy to preset station.

Ventajas

Good sound

Contras

Nil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAVS700 Original radio

Fecha de uso 2021-02-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAVS700 Original radio

Fecha de uso 2021-02-20

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