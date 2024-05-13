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Descatalogado
TAW6205/10
Todos tus sonidos en cualquier habitación.
Este altavoz inalámbrico ya es impresionante por sí solo, pero es aún mejor en equipo. Combínalo con tu televisor u otros altavoces para obtener un sonido multisala fantástico. Emparéjalo para disfrutar de un sonido estéreo o intensifica el Ambilight de tu televisor Philips dejando que el altavoz se una.
Wi-Fi y audio multisala
Compatible con DTS Play-Fi
Se conecta con asistentes de voz
LED integrado
Tanto si estás transmitiendo directamente desde Spotify o accediendo a álbumes de alta resolución en Tidal a través de la aplicación Play-Fi, este altavoz lo transmite todo. Desde listas de reproducción para fiestas en el salón hasta podcasts en la oficina, todo lo que te gusta sonará mejor, más profundo y más claro.
2.7
de 4
54
Reseñas
Hiphopanonymous
13/05/2024
United Kingdom
These are great.
I added 2 of these to the B8805/10 soundbar and as long as you long press the "off" button on the soundbar remote, to put them into eco standby, they wake back up with soundbar when i turn the telly on. I've been really impressed with my relatively inexpensive sound system.
Ventajas
Inexpensive, enhance the atmos experience from soundbar.
Contras
None so far.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAW6205 Wireless home speaker
Fecha de uso 2023-05-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAW6205 Wireless home speaker
Fecha de uso 2023-05-13
HaHarry
07/07/2023
Nederland
Na software update werkt deze eindelijk goed
Geluid was al top maar verbinding met wifi was niet stabiel. Na laatste software update lijkt dat te zijn opgelost.
Ventajas
geluidskwaliteit, Ambilight LEDs, mooi design
Contras
Opgelost wifi verbinding
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Fecha de uso 2023-01-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Fecha de uso 2023-01-07
10/08/2022
Deutschland
Was ganz anderes
Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.
Ventajas
Ton und Licht einfach eine tolle Sache
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Fecha de uso 2021-07-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Fecha de uso 2021-07-10