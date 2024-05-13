ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del producto en la parte superior delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del producto en la parte superior delantera
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal

Descatalogado

Altavoz doméstico inalámbrico

TAW6205/10

2.7

| (54) Reseñas

Todos tus sonidos en cualquier habitación.

Este altavoz inalámbrico ya es impresionante por sí solo, pero es aún mejor en equipo. Combínalo con tu televisor u otros altavoces para obtener un sonido multisala fantástico. Emparéjalo para disfrutar de un sonido estéreo o intensifica el Ambilight de tu televisor Philips dejando que el altavoz se una.

Ver todos los beneficios

Todos tus sonidos en cualquier habitación.

  • Wi-Fi y audio multisala

  • Compatible con DTS Play-Fi

  • Se conecta con asistentes de voz

  • LED integrado

Spotify Connect, Tidal, Deezer. Todos están aquí

Tanto si estás transmitiendo directamente desde Spotify o accediendo a álbumes de alta resolución en Tidal a través de la aplicación Play-Fi, este altavoz lo transmite todo. Desde listas de reproducción para fiestas en el salón hasta podcasts en la oficina, todo lo que te gusta sonará mejor, más profundo y más claro.

Sistema multisala a través de la aplicación Play-Fi o el sonido de Philips

Alimentación de CA. Dimensiones: 115 x 212 x 116 mm

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.7

de 4

54

Reseñas

13/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

These are great.

I added 2 of these to the B8805/10 soundbar and as long as you long press the "off" button on the soundbar remote, to put them into eco standby, they wake back up with soundbar when i turn the telly on. I've been really impressed with my relatively inexpensive sound system.

Ventajas

Inexpensive, enhance the atmos experience from soundbar.

Contras

None so far.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAW6205 Wireless home speaker

Fecha de uso 2023-05-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAW6205 Wireless home speaker

Fecha de uso 2023-05-13

07/07/2023

Nederland

Nederland

Na software update werkt deze eindelijk goed

Geluid was al top maar verbinding met wifi was niet stabiel. Na laatste software update lijkt dat te zijn opgelost.

Ventajas

geluidskwaliteit, Ambilight LEDs, mooi design

Contras

Opgelost wifi verbinding

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Fecha de uso 2023-01-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Fecha de uso 2023-01-07

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Was ganz anderes

Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.

Ventajas

Ton und Licht einfach eine tolle Sache

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Fecha de uso 2021-07-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Fecha de uso 2021-07-10

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.