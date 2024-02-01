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Descatalogado
TAW6505/10
Sonido más potente en cualquier habitación.
Este potente altavoz inalámbrico ofrece 80 W de sonido excelente por sí solo o como parte de un sistema multisala. Obtendrás un sonido estéreo repleto de detalles, una sincronización perfecta y un control sencillo tanto si lo conectas al televisor como a otros altavoces.
Wi-Fi y audio multisala
Compatible con DTS Play-Fi
Se conecta con asistentes de voz
LED integrado
Este altavoz inalámbrico es compatible con DTS Play-Fi, por lo que puedes sincronizarlo fácilmente con otros altavoces compatibles con Play-Fi para lograr un audio multisala. Si la barra de sonido es compatible con el sonido envolvente Play-Fi, este altavoz puede incluso formar parte de un auténtico sistema de audio envolvente durante la noche de cine.
Cuenta con dos woofers, dos radiadores pasivos y dos tweeters que se combinan para ofrecerte un sonido envolvente con graves potentes y agudos brillantes. La transmisión Wi-Fi te ofrece la señal de mayor calidad y garantiza que el audio se sincronice perfectamente entre los altavoces o las habitaciones.
Pide a los dispositivos con Alexa, o a cualquier dispositivo que incluya el Asistente de Google, que reproduzcan música a través del altavoz. Sube el volumen para la fiesta y bájalo cuando sea más de noche. Infórmate de las noticias y mucho más, todo completamente manos libres.
3.3
de 4
47
Reseñas
KrisDeb
01/02/2024
United Kingdom
Amazing PlayFi speaker, so good that I bought two.
I'm using it with DLNA server and play local music upstairs and downstairs using two speakers and one soundbar - absolutely flawless. Loud enough to cook in the kitchen with all fans on. High quality sound, especially with Critical Listening Mode. App is just ok and not overcomplicated. I know there are online services compatible like Amazon Music, Tidaletc. but I'm not using them. Just 10/10 product for me.
Ventajas
PlayFi system compatible, seamless updates, fast connection, Bluetooth, Chromecast compatible,
Contras
PlayFi is updating and managing the PlayFi software but separate Philips app needed to control the lights and update firmware. That's not neat but irrelevant for me.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAW6505 Wireless home speaker
Fecha de uso 2024-01-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAW6505 Wireless home speaker
Fecha de uso 2024-01-01
NicAi
08/01/2024
België
Mooi, degelijk en warm geluid.
De speaker past mooi in het interieur en de bouwkwaliteit is vrij degelijk. Het geluid is top maar niet instelbaar via een equalizer in de app. De integratie met Google Home toepassing werkt perfect. De "ambilight" leds vind ik persoonlijk kitsch en overbodig.
Ventajas
Mooi design, warm geluid, degelijk gebouwd.
Contras
Leds, gebrek aan equalizer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Fecha de uso 2023-12-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Fecha de uso 2023-12-08
Sjoerdito
19/05/2023
Nederland
Goed geluid en werkt perfect met iPhone en Spotify
Ideaal dat je Spotify aanzet en ook al gaat je internet uit of loop je naar een ander wifi signaal, hij blijft spelen. Storingsvrij. Boekje zat niet in de doos maar kan je online makkelijk vinden. Wel eerst update doen want die is nodig. Goed geluid en mooi de lichteffecten
Ventajas
Geluid, werkt perfect met iPhone, storingsvrij
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Fecha de uso 2023-04-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAW6505 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Fecha de uso 2023-04-19