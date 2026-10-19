Asistencia de Philips La boquilla de mi Sonicare AirFloss no sale o se rompe

Si la boquilla de su Philips Sonicare AirFloss no sale del mango o se rompe con facilidad, consulte las soluciones que se indican más abajo para resolver el problema.

La boquilla no sale Si le resulta complicado sacar la boquilla del mango de AirFloss, es importante que no doble ni gire la boquilla al tirar de ella para quitarla.



A continuación, encontrará unos sencillos pasos sobre cómo puede hacerlo:



1. Sujete la boquilla o el extremo de la boquilla; puede utilizar papel o un paño para un mejor agarre

2. Tire de la boquilla o del extremo de la boquilla para extraerla del mango

3. Una vez retirada, vuelva a ponerla y quitarla unas cuantas veces más



Nota: Asegúrese de que utiliza el tipo de boquilla correcto. La boquilla se rompe con facilidad Si la boquilla de su Philips Sonicare AirFloss se rompe con facilidad, asegúrese de que utiliza el tipo de boquilla correcto, ya que las boquillas de AirFloss Ultra no se pueden utilizar indistintamente.



Vea el siguiente vídeo para obtener más información.



¿El problema no se resuelve con las soluciones mencionadas? Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.