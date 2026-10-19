ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

La boquilla de mi Sonicare AirFloss no sale o se rompe

Si la boquilla de su Philips Sonicare AirFloss no sale del mango o se rompe con facilidad, consulte las soluciones que se indican más abajo para resolver el problema.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX8494/03, HX8494/01, HX3042/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Otros enlaces útiles

¿Necesitas ayuda con tu producto?

Reservar una reparaciónGarantía

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia