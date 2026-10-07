La depiladora Philips no elimina el vello correctamente

Para que la depiladora elimine el vello correctamente, es importante que la sostenga en el ángulo correcto.



Para nuestras depiladoras con cable, lo mejor es mantenerla en posición vertical con un ángulo de 90° con respecto a la piel. Si usa una depiladora sin cable, es mejor sujetarla ligeramente inclinada a un ángulo de 75°. Para ver instrucciones detalladas, consulte el manual de usuario de su modelo de depiladora.



Mueva el cabezal depilador lentamente sobre la piel durante la depilación para que los discos atrapen el vello. Para obtener los mejores resultados, mueva el aparato en dirección contraria a la de crecimiento del vello, asegúrese de que el cabezal queda en contacto con la piel en todo momento.