No entiendo los pilotos de mi extractor de leche

Los pilotos del extractor indican dos cosas: El modo de funcionamiento y el nivel de succión del extractor.

El extractor de leche eléctrico Philips Avent tiene dos modos, que simulan la forma de beber de su bebé.

· Estimulación: modo para estimular el pecho de modo que empiece a fluir la leche. El extractor de leche se inicia en este modo.

· Extracción: modo para extraer eficazmente la leche después de que empiece a fluir. El extractor de leche cambia automáticamente a este modo después de 90 segundos.

El modo se indica con los siguientes patrones de luz de los pilotos indicadores: