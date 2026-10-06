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Asistencia de Philips

Sale agua/vapor de la rueda DE-CALC y por debajo de la base del centro de planchado Philips

Si la superficie bajo la base del centro de planchado Philips se moja, o sale vapor o agua por debajo de la rueda EASY DECALC, consulte las posibles causas y soluciones en el artículo a continuación.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: PSG7300/80, PSG7200/20, PSG8300/20. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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