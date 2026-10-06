Asistencia de Philips Sale agua/vapor de la rueda DE-CALC y por debajo de la base del centro de planchado Philips

Si la superficie bajo la base del centro de planchado Philips se moja, o sale vapor o agua por debajo de la rueda EASY DECALC, consulte las posibles causas y soluciones en el artículo a continuación.

La rueda EASY DECALC no se ha apretado correctamente. Apague el aparato y espere 2 horas hasta que se enfríe. Desenrosque y vuelva a fijar la rueda para asegurarse de que está apretada. La junta de goma de la rueda EASY DECALC está desgastada. Puede que salga agua o vapor de la rueda EASY DECALC si la junta de goma se ha desgastado. Contáctenos para saber más sobre la sustitución de la rueda EASY DECALC. Si las soluciones anteriores no le ayudan a resolver el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.