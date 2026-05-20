Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: CX5550/01, CX5550/00, CX5540/01. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
Mi ventilador Philips hace demasiado ruido
La rejilla frontal del ventilador Philips está sucia
No puedo encender/apagar el ventilador de torre Philips
El flujo de aire del ventilador de torre de Philips es débil
Mi ventilador Philips hace un ruido inusual al oscilar
El ventilador de torre de Philips se apaga de repente
La base de mi ventilador de torre de Philips se tambalea o vibra
Mi ventilador Philips desprende un olor extraño