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No puedo encender/apagar el ventilador de torre Philips

Si no puede encender, apagar o cambiar los modos del ventilador de torre Philips, eche un vistazo a continuación las posibles causas y soluciones.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: CX5550/01, CX5550/00, CX5540/01. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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