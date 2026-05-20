No puedo encender/apagar el ventilador de torre Philips

La siguiente información solo se aplica a los modelos CX1210 y CX1220.



Compruebe si el control está en la posición "OFF" (como se indica en la imagen A) para la función de temporizador. En estas circunstancias, el ventilador no se encenderá al pulsar el botón de velocidad del ventilador. Para encender el ventilador Philips, coloque el control en la posición "ON" y, a continuación, pulse la velocidad del ventilador deseada (como se indica en la imagen B a continuación).

Si el aparato sigue sin funcionar, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.