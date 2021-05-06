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Brillo sorprendente para disfrutar de mayor seguridad
Gracias a la combinación de un brillo sorprendente con una vida útil de la que antes no disponían las lámparas de alto rendimiento, Philips X-tremeVision Pro150 le proporciona la visibilidad necesaria para que sus seres queridos y usted disfruten de una mayor seguridad en la carretera.
Tipo de lámpara: H7
12 V, 55 W
Luz hasta un 150 % más brillante
Hasta 450 h
Cantidad de focos: 2
Con Philips X-tremeVision Pro150, disfrutarás de una luz hasta un 150 % más brillante¹. Conduce a casa hacia tus seres queridos sabiendo que verás con claridad incluso en la oscuridad y con condiciones meteorológicas adversas. Su avanzado diseño de filamento proporciona una mayor precisión y luminancia para mejorar la iluminación de la carretera, mientras que la nueva tecnología de cristal de cuarzo Diamond Precision garantiza un mayor brillo.
La nueva técnica de producción de cristal de cuarzo Diamond Precision de Philips aumenta el rendimiento de la luz y proporciona una mayor resistencia a los cambios de temperatura y a la presión. Una composición personalizada de gases protege aún más el filamento del envejecimiento. Esto supone más brillo y una mayor vida útil, de hasta 450 horas, probablemente la más larga de una bombilla tan potente.
Gracias a su haz de luz de 70 metros más(2), X-tremeVision Pro150 de Philips mejora tu reacción ante posibles peligros y amplía tu distancia de seguridad, lo que te permitirá disfrutar de una conducción más segura por carretera para ti y tus pasajeros.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
benber_papa
06/05/2021
Deutschland
Comprador verificado
Deutlich besser als Standard
Die Ausleuchtung und Sicht ist um ein Vielfaches besser als bei den Standard Halogenlampen. Ein richtig schönes weiß und man kann schon sehr früh alle wichtigen Verkehrsschilder sehen und erkennen. In der Nahdistance hätte ich mir etwas mehr Ausleuchtung zu den Seiten erhofft, aber es ist trotzdem besser als vorher. Alles in allem, auf jeden Fall zu empfehlen!
Ventajas
Bessere und weitere Sicht
Contras
Im nahen könnte die Ausleuchtung etwas besser sein
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Fecha de uso 2020-04-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Fecha de uso 2020-04-06
1 Brillo en comparación con el estándar legal mínimo.
2 Distancia de seguridad adicional en comparación con la longitud de haz mínima derivada según la normativa ECE, basada en 1 lux. Distancia más alejada del coche.
3 En aplicaciones para luces cortas; es diferente en aplicaciones para niebla.