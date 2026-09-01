Luces principales halógenas mejoradas que ofrecen un aspecto elegante

Philips WhiteVision ultra se ha diseñado para los conductores que buscan mejorar el estilo de su vehículo con un aspecto similar al LED, pero cuentan con tecnología halógena. Gracias a la nueva fórmula avanzada de revestimiento del vidrio, las lámparas WhiteVision ultra se convierten en nuestras luces homologadas más blancas con un aspecto impresionante en el reflector de las luces principales.