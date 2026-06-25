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RacingVision GT200Gran rendimiento

12972RGTS2

3.8

| (296) Reseñas

3 Premios

Lámpara homologada con un rendimiento increíble

Si le apasiona la conducción, descubra las lámparas para coche Philips RacingVision GT200 y eleve su experiencia automovilística. Gracias a una luz hasta un 200 % más brillante y con un alcance de 80 metros, disfrutará de una mejor visibilidad y de un mayor tiempo de respuesta para una conducción más emocionante.

Ver todos los beneficios

Deja que nuestras luces lleven tu conducción a otro nivel

Lámpara homologada con un rendimiento increíble

  • Tipo de lámpara: H7

  • 12 V, 55 W

  • Luz un 200 % más brillante

  • Haz ampliado sobre la carretera

  • Cantidad de focos: 2

Experimenta un cambio sin precedentes en términos de visibilidad y emoción de conducir

Philips RacingVision GT200, uno de los productos de mayor rendimiento de nuestra cartera, ofrece la visibilidad ultrabrillante de una lámpara para rallies en un formato apto para su uso en vías públicas. Disfruta de la nitidez de una luz hasta un 200 % más brillante¹. El diseño optimizado de la lámpara proporciona una mayor luminancia para mejorar la visión de la carretera, lo que garantiza una conducción más segura y emocionante.

El sorprendente haz de luz alcanza 80 metros más(2)

Gracias a su haz de gran rendimiento, con un alcance total de 80 metros más¹ que la longitud mínima, Philips RacingVision GT200 permite ver la carretera con mayor claridad, detectar antes posibles peligros, reaccionar más rápido y conducir de forma más precisa para disfrutar de una experiencia más segura y satisfactoria.

Luz de alto rendimiento aprobada para su uso en vías públicas

Las bombillas para faros RacingVision GT200 de Philips cuentan con homologación ECE para la carretera. Los conductores que buscan rendimiento disfrutarán de una bombilla brillante, vibrante y que cumple la normativa vigente.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Imagen de AWARD-7005735
  • Imagen de AWARD-7005740
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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

296

Reseñas

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Fecha de uso 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Fecha de uso 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Fecha de uso 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Fecha de uso 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Fecha de uso 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Fecha de uso 2026-04-08

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Avisos legales

  1. ¹ Brillo en comparación con el estándar legal mínimo.

  2. ² Distancia de seguridad adicional en comparación con la longitud de haz mínima derivada según la normativa ECE, basada en 1 lux. Distancia más alejada del coche.