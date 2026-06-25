Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
12972RGTS2
Lámpara homologada con un rendimiento increíble
Si le apasiona la conducción, descubra las lámparas para coche Philips RacingVision GT200 y eleve su experiencia automovilística. Gracias a una luz hasta un 200 % más brillante y con un alcance de 80 metros, disfrutará de una mejor visibilidad y de un mayor tiempo de respuesta para una conducción más emocionante.
Tipo de lámpara: H7
12 V, 55 W
Luz un 200 % más brillante
Haz ampliado sobre la carretera
Cantidad de focos: 2
Philips RacingVision GT200, uno de los productos de mayor rendimiento de nuestra cartera, ofrece la visibilidad ultrabrillante de una lámpara para rallies en un formato apto para su uso en vías públicas. Disfruta de la nitidez de una luz hasta un 200 % más brillante¹. El diseño optimizado de la lámpara proporciona una mayor luminancia para mejorar la visión de la carretera, lo que garantiza una conducción más segura y emocionante.
Gracias a su haz de gran rendimiento, con un alcance total de 80 metros más¹ que la longitud mínima, Philips RacingVision GT200 permite ver la carretera con mayor claridad, detectar antes posibles peligros, reaccionar más rápido y conducir de forma más precisa para disfrutar de una experiencia más segura y satisfactoria.
Las bombillas para faros RacingVision GT200 de Philips cuentan con homologación ECE para la carretera. Los conductores que buscan rendimiento disfrutarán de una bombilla brillante, vibrante y que cumple la normativa vigente.
Premios
3.8
de 4
296
Reseñas
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Fecha de uso 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Fecha de uso 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Fecha de uso 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Fecha de uso 2026-04-30
Mmiguelvfr
24/04/2026
España
Comprador verificado
De la noche al dia.
Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.
Ventajas
muchisima luz
Contras
precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Fecha de uso 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Fecha de uso 2026-04-08
¹ Brillo en comparación con el estándar legal mínimo.
² Distancia de seguridad adicional en comparación con la longitud de haz mínima derivada según la normativa ECE, basada en 1 lux. Distancia más alejada del coche.