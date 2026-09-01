Rendimiento garantizado con LED-HL [~H11] y LED-FOG

Algunos modelos de coche plantean problemas específicos para las actualizaciones LED. Los exclusivos adaptadores CANbus de Philips garantizan un funcionamiento óptimo con cualquier problema eléctrico. Además, permiten resolver posibles problemas con mensajes de error en el salpicadero o parpadeo del LED.