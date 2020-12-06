ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Imagen principal

Descatalogado

Monitor LCD con retroiluminación LED

200V4QSBR/01

4

| (1) Reseña

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

Disfruta de imágenes LED MVA vivas gracias a esta pantalla de diseño brillante y atractivo. Equipada con SmartControl Lite, es una opción fantástica.

Ver todos los beneficios

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

  • V Line

  • 20 (19,53"/49,6 cm en diagonal)

Pantalla Full HD con relación de aspecto 16:9 para una mejor experiencia visual

La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.

El bajo consumo permite ahorrar en las facturas

Pantalla MVA para disfrutar de ángulos de visión amplios y niveles de contraste profundos

Pantalla MVA para disfrutar de ángulos de visión amplios y niveles de contraste profundos

La pantalla LED MVA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178°/178°, lo que se traduce en imágenes nítidas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

5
3
2
1

06/12/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Monitor van hoge kwaliteit.

De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.

Ventajas

Scherp beeld.

Contras

Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.

Esta reseña se realizó para 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Fecha de uso 2019-11-06

Esta reseña se realizó para 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Fecha de uso 2019-11-06

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. El tiempo de respuesta inteligente es el valor óptimo de las pruebas GtG o GtG (BW).