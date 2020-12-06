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Descatalogado
200V4QSBR/01
Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfruta de imágenes LED MVA vivas gracias a esta pantalla de diseño brillante y atractivo. Equipada con SmartControl Lite, es una opción fantástica.
V Line
20 (19,53"/49,6 cm en diagonal)
La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.
La pantalla LED MVA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178°/178°, lo que se traduce en imágenes nítidas.
4.0
de 4
1
Reseña
hidkees
06/12/2020
Nederland
Comprador verificado
Monitor van hoge kwaliteit.
De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.
Ventajas
Scherp beeld.
Contras
Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.
Esta reseña se realizó para 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Fecha de uso 2019-11-06
Esta reseña se realizó para 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Fecha de uso 2019-11-06
El tiempo de respuesta inteligente es el valor óptimo de las pruebas GtG o GtG (BW).