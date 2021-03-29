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Descatalogado

Monitor LCD con SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.4

| (22) Reseñas

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

Disfruta de imágenes LED vivas en esta pantalla de Philips. Equipada con HDMI y SmartControl Lite, es una opción fantástica.

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Imágenes LED fantásticas con colores vivos

  • V Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)

Tecnología LED para colores intensos

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.4

de 4

22

Reseñas

29/03/2021

España

España

Comprador verificado

Correcto en todo

No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos

Ventajas

Gama color, brillo, tiempo respuesta

Contras

Una salida de audio?

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Fecha de uso 2020-02-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Fecha de uso 2020-02-29

04/02/2018

España

España

Excelente relación calidad-precio!!!

Es un monitor baratito y cumple perfectamente con lo que le pido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

05/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Using 2 connected to my Acer Laptop

Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

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