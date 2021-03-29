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Descatalogado
223V5LHSB2/00
Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfruta de imágenes LED vivas en esta pantalla de Philips. Equipada con HDMI y SmartControl Lite, es una opción fantástica.
V Line
22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
3.4
de 4
22
Reseñas
Sator
29/03/2021
España
Comprador verificado
Correcto en todo
No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos
Ventajas
Gama color, brillo, tiempo respuesta
Contras
Una salida de audio?
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Fecha de uso 2020-02-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Fecha de uso 2020-02-29
SUKALDARI
04/02/2018
España
Excelente relación calidad-precio!!!
Es un monitor baratito y cumple perfectamente con lo que le pido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Fsurfer
05/09/2018
United Kingdom
Using 2 connected to my Acer Laptop
Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite