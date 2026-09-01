Modo LowBlue para una productividad que no daña la vista

Los estudios han demostrado que, igual que los rayos ultravioleta pueden provocar daños oculares, los rayos de luz azul de onda corta de las pantallas LED pueden provocar daños oculares y, con el tiempo, afectar la visión. Desarrollado para mejorar el bienestar, el ajuste del modo LowBlue de Philips utiliza una tecnología de software inteligente para reducir la dañina luz azul de onda corta.