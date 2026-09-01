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Descatalogado
223V7QHSB/00
Imágenes vivas y nítidas de borde a borde
Una amplia pantalla con imágenes impresionantes que se extienden de borde a borde sin dañar la vista con un diseño fino y compacto.
V Line
22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).
Los estudios han demostrado que, igual que los rayos ultravioleta pueden provocar daños oculares, los rayos de luz azul de onda corta de las pantallas LED pueden provocar daños oculares y, con el tiempo, afectar la visión. Desarrollado para mejorar el bienestar, el ajuste del modo LowBlue de Philips utiliza una tecnología de software inteligente para reducir la dañina luz azul de onda corta.
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Opiniones
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse