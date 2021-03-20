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Simplemente envolvente
La pantalla curva E Line de 24" ofrece una experiencia verdaderamente envolvente con un diseño elegante. Disfruta de imágenes Full HD nítidas y una acción suave gracias a la tecnología AMD FreeSync.
E Line
24 (23,6"/59,9 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).
La nueva pantalla de juego de Philips ofrece múltiples opciones al contar con una visualización de datos en pantalla de acceso rápido con los ajustes perfectos para los jugadores. El modo "FPS" (juego de acción en primera persona) mejora los temas oscuros en los juegos, lo que permite ver objetos ocultos en áreas oscuras. El modo "Juego de carreras" adapta la pantalla a un tiempo de respuesta más rápido, adopta color de alta densidad y ajusta la imagen. El modo "RTS" (juego de estrategia en tiempo real) tiene un modo SmartFrame especial que destaca un área específica y permite el ajuste de tamaño y de imágenes. Al ofrecer la posibilidad de jugar con 1 o 2 jugadores, puedes personalizar la configuración en función del juego, garantizando el mejor rendimiento.
4.1
de 4
22
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Ortsac
20/03/2021
Portugal
Comprador verificado
Qualidade de imagem e descanso da visão garantida
pelas especificações. por ser curvo, pela qualidade da imagem
Ventajas
curvo e qualidade da imagem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Date of Use 2020-02-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Date of Use 2020-02-20
oAo7
06/10/2020
Portugal
bom
monitor com boa qualidade de imagem estou muito contente com a compra bons comprastes ter o modo lowblue é uma mais valia ser curvo tamben ajuda etc...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Date of Use 2020-09-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Date of Use 2020-09-06
simsubellchen
01/12/2025
Deutschland
Comprador verificado
Schönes Design
Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2025-11-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2025-11-01
Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm
La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.