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Imágenes vivas y nítidas más allá de cualquier límite
El monitor panorámico V Line de Philips ofrece una visualización más allá de cualquier límite, una excelente relación calidad-precio con funciones esenciales. La tecnología Adaptive-Sync ofrece una visualización de vídeo fluida. Sus funciones como el modo antirreflejos, el modo LowBlue y la tecnología sin parpadeo reducen el cansancio de la vista.
V Line
24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.
Disfruta de una mayor comodidad y legibilidad al leer documentos largos con mucho texto. El modo EasyRead crea una experiencia de visualización similar al papel y más respetuosa con la vista ajustando los colores y los niveles de zoom de la pantalla para simular la sensación de lectura en papel real en la pantalla digital.
Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).
4.2
de 4
12
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Comprador verificado
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Ventajas
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Contras
Not recognisable on system without drivers.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 272V8A LCD monitor
Fecha de uso 2022-08-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 272V8A LCD monitor
Fecha de uso 2022-08-03
FreshMike
01/01/2023
United Kingdom
Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz
Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..
Ventajas
- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz
Contras
Build in speakers are not the best, but they do the job
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 242V8A LCD monitor
Fecha de uso 2022-01-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 242V8A LCD monitor
Fecha de uso 2022-01-01
GGran
14/09/2022
United Kingdom
Comprador verificado
Lovely picture
The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 242V8A LCD monitor
Fecha de uso 2021-08-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 242V8A LCD monitor
Fecha de uso 2021-08-14
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.