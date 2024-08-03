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Monitor LCD

242V8A/00

4.2

| (12) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Imágenes vivas y nítidas más allá de cualquier límite

El monitor panorámico V Line de Philips ofrece una visualización más allá de cualquier límite, una excelente relación calidad-precio con funciones esenciales. La tecnología Adaptive-Sync ofrece una visualización de vídeo fluida. Sus funciones como el modo antirreflejos, el modo LowBlue y la tecnología sin parpadeo reducen el cansancio de la vista.

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Imágenes vivas y nítidas más allá de cualquier límite

  • V Line

  • 24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Altavoces estéreo incorporados para contenido multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Modo EasyRead para una experiencia equiparable a la lectura en papel

Disfruta de una mayor comodidad y legibilidad al leer documentos largos con mucho texto. El modo EasyRead crea una experiencia de visualización similar al papel y más respetuosa con la vista ajustando los colores y los niveles de zoom de la pantalla para simular la sensación de lectura en papel real en la pantalla digital.

HDMI garantiza la conectividad digital universal

HDMI garantiza la conectividad digital universal

Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 4

12

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

3
2

03/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

The product has very good features

Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.

Ventajas

Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.

Contras

Not recognisable on system without drivers.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 272V8A LCD monitor

Fecha de uso 2022-08-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 272V8A LCD monitor

Fecha de uso 2022-08-03

01/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz

Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..

Ventajas

- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz

Contras

Build in speakers are not the best, but they do the job

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 242V8A LCD monitor

Fecha de uso 2022-01-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 242V8A LCD monitor

Fecha de uso 2022-01-01

14/09/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Lovely picture

The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 242V8A LCD monitor

Fecha de uso 2021-08-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 242V8A LCD monitor

Fecha de uso 2021-08-14

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Avisos legales

  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  2. La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.