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Descatalogado

Monitor LCD Full HD

243V7QSB/01

4

| (7) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

Imágenes vivas y nítidas de borde a borde

Una amplia pantalla con imágenes impresionantes que se extienden de borde a borde sin dañar la vista con un diseño fino y compacto.

Ver todos los beneficios

Imágenes vivas y nítidas de borde a borde

  • V Line

  • 24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Ajustes predeterminados SmartImage para optimizar la configuración de imagen fácilmente

SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con solo pulsar un botón.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

7

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

2

19/10/2021

España

España

Comprador verificado

El monitor funciona perfectamente

Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.

Ventajas

Buena resolución por buen precio

Contras

Una sola entrada HDMI

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2021-04-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Fecha de uso 2021-04-19

16/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

1st class pc monitor

It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor

Ventajas

Very good price

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QSB Full HD LCD monitor

Fecha de uso 2018-12-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QSB Full HD LCD monitor

Fecha de uso 2018-12-16

06/03/2018

Italia

Italia

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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