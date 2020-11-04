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Monitor LCD con Ultra Wide-Color

246E9QDSB/00

3.4

| (28) Reseñas

Color sorprendente, diseño elegante

El monitor Philips E Line ofrece un diseño elegante con un extraordinaria rendimiento de imagen. La pantalla Full HD de borde estrecho con Ultra Wide-Color consigue una imagen realista. Disfruta de una experiencia de visualización superior con un diseño elegante.

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Color sorprendente, diseño elegante

  • E Line

  • 24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Materiales ecológicos que cumplen las principales normas internacionales

"Philips se compromete a utilizar materiales sostenibles y ecológicos en toda su gama de monitores. Todas las piezas de plástico, de los chasis de metal y los materiales de embalaje utilizan material 100 % reciclable. En algunos modelos seleccionados utilizamos hasta un 65 % de plásticos reciclados tras ser usados por el consumidor. Cumplimos estrictamente los estándares RoHS que garantizan la reducción considerable o la eliminación de sustancias tóxicas como por ejemplo, el plomo. Se ha reducido considerablemente el contenido de mercurio en los monitores con retroiluminación CCFL y se ha eliminado completamente en los monitores con retroiluminación LED.

Reducción de la vista cansada gracias a la tecnología sin parpadeo

Debido a la manera en que se controla el brillo en las pantallas con retroiluminación LED, algunos usuarios pueden experimentar un parpadeo en la pantalla que causa fatiga visual. La tecnología sin parpadeo de Philips aplica una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo con el fin de ofrecer una visualización más cómoda.

HDMI garantiza la conectividad digital universal

HDMI garantiza la conectividad digital universal

Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.4

de 4

28

Reseñas

04/11/2020

Portugal

Portugal

Ótimo produto, oferece excelentes funcionalidades!

É o melhor monitor do mercado na sua categoria de preços! Oferece muito mais recursos que os concorrentes por um preço que chega a ser 40% mais barato em algumas lojas! Pesquisei muito antes da compra para não tomar uma decisão precipitada. Para mim o principal destaque é o LowBlue, como fico a frente do desktop durante muitas horas continuas e utilizo óculos é notável a diferença deste recurso que não me deixa arder a vista. Outra facilidade são as múltiplas ligações e alta resolução o que não é comum para um monitor nesta faixa de preço.

Ventajas

LowBlue - Alta resolução dentro desta faixa de preço - Múltiplos tipos de conectores.

Contras

Não tenho razão de queixa ao compara-los com monitores das demais marcas na mesma faixa de valor.

Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2018-11-04

Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2018-11-04

04/11/2020

Portugal

Portugal

Excelente monitor! O melhor na sua faixa de preço.

É o melhor monitor na sua gama de preço. Faz exatamente o que promete, tem uma excelente relação preço x qualidade. É Ultra Wide, tem um ótimo ângulo de visão, tem LowBlue o que não deixa arder a vista após um longo período de uso, tem Flicker-free, tem múltiplos tipos de conexão (HDMI - DVI - VGA) recursos que nesta gama de preço é dificílimo de encontrar. Além de ter Smart Image da Philips o que ajuda muito na definição das cores em alta resolução.

Ventajas

LowBlue o que não deixa arder a vista após um longo período de uso, tem Flicker-free, tem múltiplos tipos de conexão (HDMI - DVI - VGA) recursos que nesta gama de preço é dificílimo de encontrar.

Contras

Nenhuma se comparado aos monitores da mesma gama de valor da concorrência. Pesquisei muito antes de comprar, uso já faz 2 anos e não tenho razão de queixa. Muito superior aos LG e Samsung que utilizo no escritório e custaram até mais caro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2018-11-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QDSB Monitor LCD com Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2018-11-04

19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2020-12-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2020-12-19

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Avisos legales

  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  2. La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  5. Área NTSC según CIE1976

  6. Área sRGB según CIE1931

  7. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.