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Descatalogado

Monitor LCD con Ultra Wide-Color

246E9QJAB/00

4.2

| (59) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

Color sorprendente, diseño elegante

El monitor Philips E Line ofrece un diseño elegante con un extraordinaria rendimiento de imagen. La pantalla Full HD de borde estrecho con Ultra Wide-Color consigue una imagen realista. Disfruta de una experiencia de visualización superior con un diseño elegante.

Ver todos los beneficios

Color sorprendente, diseño elegante

  • E Line

  • 24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

Ultra Wide-Color ofrece una amplia gama de colores para una imagen más viva

La tecnología Ultra Wide-Color ofrece una gama más amplia de colores para una imagen más brillante. La mayor escala de colores de Ultra Wide Color proporciona unos verdes más naturales, unos rojos vivos y unos azules más profundos. Da vida a los contenidos multimedia y a las imágenes, e incluso a las tareas de productividad, con los colores realistas de la tecnología Ultra Wide-Color.

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

59

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

15/12/2022

España

España

Comprador verificado

El equipo funciona magnífico

Funciona muy bien, tiene muy buena visibilidad y no cansa la vista, además tiene muy buen sonido para ser un monitor plano.

Ventajas

Cumple muy correctamente lo que se espera de un monitor de estas características.

Contras

Tarda un poco en encenderse cuando entra en suspensión

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2022-11-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2022-11-15

17/03/2022

España

España

Comprador verificado

Bueno Bonito y barato

Ha superado las expectativas, tenía en mente otra marca, y en iba oferta me ofrecieron este monitor. Muy contento.

Ventajas

Buenos colores, imagen, buen refresco y muy plano

Contras

De momento nooooo hay

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2021-11-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2021-11-17

05/01/2020

España

España

Comprador verificado

Me funciona perfectamente.

Lo compre como monitor de mi ordenador de sobremesa, pues el anterior ya tenía sus años y fallaba de cuando en cuando, me decante por este por su apariencia, por el precio y las cualidades que indicaba en la información, desde el principio funciona perfectamente, fácil de manejar y regular, me gusta y espero me dure bastante.

Ventajas

Su calidad y precio

Contras

Por ahora ninguna.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2018-12-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2018-12-05

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Avisos legales

  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  2. La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  5. Área NTSC según CIE1976

  6. Área sRGB según CIE1931

  7. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.