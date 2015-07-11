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Descatalogado
Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos
Disfruta de imágenes LED vivas gracias a esta pantalla de diseño brillante y atractivo. Equipada con altavoz estéreo y SmartControl Lite, es una opción fantástica.
V-Line
24" (61 cm)
SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
5.0
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
truebeliever
11/07/2015
United Kingdom
Comprador verificado
The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.
overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
OldRider
11/07/2015
United Kingdom
Comprador verificado
The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.
overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
SarahAA89
06/05/2014
United Kingdom
perfect
thank you very much philips for gave us this perfect product
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite