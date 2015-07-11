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Descatalogado

Monitor LCD con SmartControl Lite

246V5LAB/00

5

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

Disfruta de imágenes LED vivas gracias a esta pantalla de diseño brillante y atractivo. Equipada con altavoz estéreo y SmartControl Lite, es una opción fantástica.

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con altavoces estéreo

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

  • V-Line

  • 24" (61 cm)

Ajuste sencillo de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Tecnología LED para colores intensos

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

11/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.

overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

11/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.

overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

06/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

perfect

thank you very much philips for gave us this perfect product

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

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