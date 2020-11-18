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271E1CA/00
Simplemente envolvente
La pantalla curva E Line de 27" ofrece una experiencia verdaderamente envolvente con un diseño elegante. Disfruta de imágenes Full HD nítidas y una acción suave gracias a la tecnología AMD FreeSync.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto de inmersión, para que tú seas el único centro de atención en el escritorio.
La pantalla LED VA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
4.3
de 4
3
Reseñas
Miro S
18/11/2020
Deutschland
HD Curved Display
Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter
Ventajas
+++
Contras
---
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Fecha de uso 2020-10-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Fecha de uso 2020-10-18
Qinni
25/11/2022
Deutschland
Comprador verificado
ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,
die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht
Contras
Lautsprecher defekt???
Esta reseña se realizó para 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Fecha de uso 2022-05-25
Esta reseña se realizó para 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Fecha de uso 2022-05-25
Téléretraité 31
06/12/2021
France
Comprador verificado
Belle image et pas trop encombrant
Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.
Ventajas
Qualité d'image et prix
Contras
Pied trop court et une seule prise HDMI
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Fecha de uso 2020-12-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Fecha de uso 2020-12-06
Radius of the arc of the display curvature in mm
La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.