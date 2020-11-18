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Monitor curvo LCD Full HD

271E1CA/00

4.3

| (3) Reseñas

Simplemente envolvente

La pantalla curva E Line de 27" ofrece una experiencia verdaderamente envolvente con un diseño elegante. Disfruta de imágenes Full HD nítidas y una acción suave gracias a la tecnología AMD FreeSync.

Ver todos los beneficios

Simplemente envolvente

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Diseño de pantalla curvo para una experiencia más envolvente

Diseño de pantalla curvo para una experiencia más envolvente

Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto de inmersión, para que tú seas el único centro de atención en el escritorio.

La pantalla VA proporciona unas imágenes asombrosas con amplios ángulos de visualización

La pantalla VA proporciona unas imágenes asombrosas con amplios ángulos de visualización

La pantalla LED VA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

3

Reseñas

3
2
1

18/11/2020

Deutschland

Deutschland

HD Curved Display

Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter

Ventajas

+++

Contras

---

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Fecha de uso 2020-10-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Fecha de uso 2020-10-18

25/11/2022

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,

die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht

Contras

Lautsprecher defekt???

Esta reseña se realizó para 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Fecha de uso 2022-05-25

Esta reseña se realizó para 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Fecha de uso 2022-05-25

06/12/2021

France

France

Comprador verificado

Belle image et pas trop encombrant

Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.

Ventajas

Qualité d'image et prix

Contras

Pied trop court et une seule prise HDMI

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Fecha de uso 2020-12-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Fecha de uso 2020-12-06

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Avisos legales

  1. Radius of the arc of the display curvature in mm

  2. La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. Área NTSC según CIE1976

  5. Área sRGB según CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  7. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.