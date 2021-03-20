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Simplemente envolvente
La pantalla curva E Line de 27" ofrece una experiencia verdaderamente envolvente con un diseño elegante. Disfruta de imágenes Full HD nítidas y una acción suave gracias a la tecnología AMD FreeSync.
E Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.
4.1
de 4
22
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Ortsac
20/03/2021
Portugal
Comprador verificado
Qualidade de imagem e descanso da visão garantida
pelas especificações. por ser curvo, pela qualidade da imagem
Ventajas
curvo e qualidade da imagem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Date of Use 2020-02-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Date of Use 2020-02-20
oAo7
06/10/2020
Portugal
bom
monitor com boa qualidade de imagem estou muito contente com a compra bons comprastes ter o modo lowblue é uma mais valia ser curvo tamben ajuda etc...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Date of Use 2020-09-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD
Date of Use 2020-09-06
simsubellchen
01/12/2025
Deutschland
Comprador verificado
Schönes Design
Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2025-11-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2025-11-01
Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm
La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.