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  • Simplemente envolvente
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Monitor curvo LCD Full HD

271E1SCA/00

4.1

| (22) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Simplemente envolvente

La pantalla curva E Line de 27" ofrece una experiencia verdaderamente envolvente con un diseño elegante. Disfruta de imágenes Full HD nítidas y una acción suave gracias a la tecnología AMD FreeSync.

Ver todos los beneficios

Simplemente envolvente

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Altavoces estéreo incorporados para contenido multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

22

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

20/03/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Qualidade de imagem e descanso da visão garantida

pelas especificações. por ser curvo, pela qualidade da imagem

Ventajas

curvo e qualidade da imagem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD

Date of Use 2020-02-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD

Date of Use 2020-02-20

06/10/2020

Portugal

Portugal

bom

monitor com boa qualidade de imagem estou muito contente com a compra bons comprastes ter o modo lowblue é uma mais valia ser curvo tamben ajuda etc...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD

Date of Use 2020-09-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271E1SCA Monitor LCD curvo Full HD

Date of Use 2020-09-06

01/12/2025

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Schönes Design

Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2025-11-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Date of Use 2025-11-01

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Avisos legales

  1. Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm

  2. La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. Área NTSC según CIE1976

  5. Área sRGB según CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  7. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.