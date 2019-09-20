Respuesta rápida (MPRT) de 1 ms para una imagen nítida y juegos fluidos

El tiempo de respuesta de la imagen en movimiento (MPRT) es la forma más intuitiva de describir el tiempo de respuesta, que hace referencia directa a la duración entre la visualización de ruido de borrosidad a la de imágenes limpias y nítidas. El monitor para juegos de Philips con MPRT de 1 ms elimina de forma eficaz el movimiento de imagen y el movimiento borroso, ofreciendo un aspecto visual más nítido y preciso para mejorar la experiencia de juego. Es la mejor elección para disfrutar de emocionantes juegos en los que prima la velocidad.