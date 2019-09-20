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272E1SA/00
Simplemente impresionante
El monitor E Line de 27" ofrece unas imágenes espectaculares y un diseño elegante para realzar tu espacio de trabajo. Disfruta de imágenes Full HD nítidas y una acción suave gracias a la tecnología AMD FreeSync.
E Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
El tiempo de respuesta de la imagen en movimiento (MPRT) es la forma más intuitiva de describir el tiempo de respuesta, que hace referencia directa a la duración entre la visualización de ruido de borrosidad a la de imágenes limpias y nítidas. El monitor para juegos de Philips con MPRT de 1 ms elimina de forma eficaz el movimiento de imagen y el movimiento borroso, ofreciendo un aspecto visual más nítido y preciso para mejorar la experiencia de juego. Es la mejor elección para disfrutar de emocionantes juegos en los que prima la velocidad.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
Opiniones
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.