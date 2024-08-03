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Monitor LCD

272V8A/00

4.2

| (12) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Imágenes vivas y nítidas más allá de cualquier límite

El monitor panorámico V Line de Philips ofrece una visualización más allá de cualquier límite, una excelente relación calidad-precio con funciones esenciales. La tecnología Adaptive-Sync ofrece una visualización de vídeo fluida. Sus funciones como el modo antirreflejos, el modo LowBlue y la tecnología sin parpadeos reducen el cansancio de la vista.

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Imágenes vivas y nítidas más allá de cualquier límite

  • V Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Conexión DisplayPort para una experiencia visual excelente

DisplayPort es una conexión digital del PC al monitor sin ninguna conversión. Con mayores capacidades que el estándar DVI, es totalmente capaz de soportar hasta 15 metros de cables y una transferencia de datos de 10,8 Gbps. Con este alto rendimiento y sin retraso, consigues las imágenes y las frecuencias de actualización más rápidas; así DisplayPort es la mejor opción no solo para el uso en una oficina o en casa, sino también para los exigentes juegos y películas, la edición de vídeos y mucho más. También tiene en cuenta la compatibilidad mediante el uso de varios adaptadores.

Reducción de la vista cansada gracias a la tecnología sin parpadeo

Debido a la manera en que se controla el brillo en las pantallas con retroiluminación LED, algunos usuarios pueden experimentar un parpadeo en la pantalla que causa fatiga visual. La tecnología sin parpadeo de Philips aplica una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo con el fin de ofrecer una visualización más cómoda.

Modo LowBlue para una productividad que no daña la vista

Los estudios han demostrado que, igual que los rayos ultravioleta pueden provocar daños oculares, los rayos de luz azul de onda corta de las pantallas LED pueden provocar daños oculares y, con el tiempo, afectar la visión. Desarrollado para mejorar el bienestar, el ajuste del modo LowBlue de Philips utiliza una tecnología de software inteligente para reducir la dañina luz azul de onda corta.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 4

12

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

3
2

03/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

The product has very good features

Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.

Ventajas

Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.

Contras

Not recognisable on system without drivers.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 272V8A LCD monitor

Fecha de uso 2022-08-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 272V8A LCD monitor

Fecha de uso 2022-08-03

01/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz

Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..

Ventajas

- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz

Contras

Build in speakers are not the best, but they do the job

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 242V8A LCD monitor

Fecha de uso 2022-01-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 242V8A LCD monitor

Fecha de uso 2022-01-01

14/09/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Lovely picture

The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 242V8A LCD monitor

Fecha de uso 2021-08-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 242V8A LCD monitor

Fecha de uso 2021-08-14

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Avisos legales

  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  2. La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.