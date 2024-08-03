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Imágenes vivas y nítidas más allá de cualquier límite
El monitor panorámico V Line de Philips ofrece una visualización más allá de cualquier límite, una excelente relación calidad-precio con funciones esenciales. La tecnología Adaptive-Sync ofrece una visualización de vídeo fluida. Sus funciones como el modo antirreflejos, el modo LowBlue y la tecnología sin parpadeos reducen el cansancio de la vista.
V Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
DisplayPort es una conexión digital del PC al monitor sin ninguna conversión. Con mayores capacidades que el estándar DVI, es totalmente capaz de soportar hasta 15 metros de cables y una transferencia de datos de 10,8 Gbps. Con este alto rendimiento y sin retraso, consigues las imágenes y las frecuencias de actualización más rápidas; así DisplayPort es la mejor opción no solo para el uso en una oficina o en casa, sino también para los exigentes juegos y películas, la edición de vídeos y mucho más. También tiene en cuenta la compatibilidad mediante el uso de varios adaptadores.
Debido a la manera en que se controla el brillo en las pantallas con retroiluminación LED, algunos usuarios pueden experimentar un parpadeo en la pantalla que causa fatiga visual. La tecnología sin parpadeo de Philips aplica una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo con el fin de ofrecer una visualización más cómoda.
Los estudios han demostrado que, igual que los rayos ultravioleta pueden provocar daños oculares, los rayos de luz azul de onda corta de las pantallas LED pueden provocar daños oculares y, con el tiempo, afectar la visión. Desarrollado para mejorar el bienestar, el ajuste del modo LowBlue de Philips utiliza una tecnología de software inteligente para reducir la dañina luz azul de onda corta.
4.2
de 4
12
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Comprador verificado
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Ventajas
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Contras
Not recognisable on system without drivers.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 272V8A LCD monitor
Fecha de uso 2022-08-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 272V8A LCD monitor
Fecha de uso 2022-08-03
FreshMike
01/01/2023
United Kingdom
Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz
Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..
Ventajas
- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz
Contras
Build in speakers are not the best, but they do the job
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 242V8A LCD monitor
Fecha de uso 2022-01-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 242V8A LCD monitor
Fecha de uso 2022-01-01
GGran
14/09/2022
United Kingdom
Comprador verificado
Lovely picture
The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 242V8A LCD monitor
Fecha de uso 2021-08-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 242V8A LCD monitor
Fecha de uso 2021-08-14
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.