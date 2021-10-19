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Imágenes vivas y nítidas de borde a borde
Una amplia pantalla con imágenes impresionantes que se extienden de borde a borde sin dañar la vista con un diseño fino y compacto.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
Las nuevas pantallas Philips tienen bordes ultraestrechos que permiten reducir al mínimo las distracciones y maximizar el tamaño de visualización. Especialmente apto para la visualización dividida o la configuración de la resolución como en juegos, diseño gráfico y aplicaciones de uso profesional, el borde ultraestrecho de la pantalla te da la sensación de estar frente a una pantalla grande.
4.0
de 4
7
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Legolas_006
19/10/2021
España
Comprador verificado
El monitor funciona perfectamente
Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.
Ventajas
Buena resolución por buen precio
Contras
Una sola entrada HDMI
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2021-04-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Fecha de uso 2021-04-19
Lemgo68
16/01/2020
United Kingdom
Comprador verificado
1st class pc monitor
It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor
Ventajas
Very good price
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QSB Full HD LCD monitor
Fecha de uso 2018-12-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QSB Full HD LCD monitor
Fecha de uso 2018-12-16
merovingio
06/03/2018
Italia
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273V7QSB Monitor LCD Full HD
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