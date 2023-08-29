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Simplemente impresionante
El monitor E Line de 27" ofrece unas imágenes espectaculares y un diseño elegante para realzar tu espacio de trabajo. Disfruta de imágenes Quad HD nítidas y una acción suave gracias a la tecnología AMD FreeSync.
E Line
68,6 cm (27")
2560 x 1440 (QHD)
Los estudios han demostrado que, igual que los rayos ultravioleta pueden provocar daños oculares, los rayos de luz azul de onda corta de las pantallas LED pueden provocar daños oculares y, con el tiempo, afectar la visión. Desarrollado para mejorar el bienestar, el ajuste del modo LowBlue de Philips utiliza una tecnología de software inteligente para reducir la dañina luz azul de onda corta.
SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.
4.1
de 4
28
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Monky007
29/08/2023
España
MUY BUEN MONITOR CALIDAD PRECIO
Le doy 5 estrellas, ya que por el precio es muy buen monitor. Es 2k y en 24¨ 2k es sta muy pero que muy bien para conectar tu ordenador sea PC o Mac. Le quitaria 1 estrella y pondria 4 en vez de 5 por el echo de que no incluye un mando para encenderlo, apagar o configurar tu pantalla, pero es que hay que tener en cuenta su precio y + en oferta como lo conseguí yo. Teniendo eso en cuenta aunque no estaría de + pues acepto no venga con mando pero se agradecería. Si tienes por ejemplo como yo un mac mini o un macbook, pero no te puedes permitir lo que vale una pantalla de las de apple y quieres ahorra dinero para por ejemplo comprar otras cosas accesorios, y no te importa que no sea 4 pero quieres calidad, pues esta es una de las mejores opciones, aunque no la única.
Ventajas
Calidad de precio, ya que es 2k y los colores y la pantalla se ven bien. Y tambien mencionar el echo de que casi no tiene marco la pantalla
Contras
No viene con Mando y el soporte no es ajustable ni en altura ni inclinable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 245E1S Monitor LCD
Fecha de uso 2023-02-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 245E1S Monitor LCD
Fecha de uso 2023-02-28
Ramon 098765
12/09/2021
España
Comprador verificado
Perfecto
Justo lo que quería a un precio razonable, canto fino.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 275E1S Monitor LCD
Fecha de uso 2020-08-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 275E1S Monitor LCD
Fecha de uso 2020-08-12
mrdc
28/10/2020
España
Buena calidad y resistencia (por ahora)
Se lo recomiendo a todos los que necesiten un monitor con resolución alta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 245E1S Monitor LCD
Fecha de uso 2020-04-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 245E1S Monitor LCD
Fecha de uso 2020-04-28
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.