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Simplemente impresionante
El monitor E Line de 68,6 cm (27") ofrece unas imágenes espectaculares y un diseño elegante para realzar tu espacio de trabajo. Disfruta de imágenes 4K UHD nítidas con una visualización extraamplia que proporciona la máxima claridad e imágenes auténticas desde cualquier ángulo de visión frontal.
E Line
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
Estas pantallas de Philips utilizan paneles de alto rendimiento para ofrecer imágenes con resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Si eres un profesional exigente que requiere imágenes extremadamente detalladas para soluciones CAD, con aplicaciones de gráficos 3D o eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips conseguirán que tus imágenes y gráficos cobren vida.
SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
4.5
de 4
61
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
IggyUK
06/04/2023
España
Comprador verificado
I love it
I wasn’t sure about a curved screen but OMG! It’s the best thing I’ve ever done. It’s much easier to look at and it involves you. There’s no going back to normal screens!
Ventajas
Everything
Contras
I don’t know, probably nothing
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 328E1CA Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2023-03-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 328E1CA Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Fecha de uso 2023-03-06
Tomaquero
31/05/2022
España
Es impresionante
Un cambio brutal, de un monitor de 20” a este de 27” y curvo. Mucha más resolución y tamaño. De momento pocas palabras más, aunque he echado en falta los cables de audio y DisplayPort que no venían en la caja.
Ventajas
Para un uso normal es impresionante
Contras
Falta de cables
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 272E1CA Monitor curvo LCD Full HD
Fecha de uso 2022-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 272E1CA Monitor curvo LCD Full HD
Fecha de uso 2022-04-30
FerCuco
08/07/2020
España
Imagen nítida. Luminoso.
Lo uso para trabajar con Office. Antes usaba una TV HD. Ahora, en 4K, es una pasada!
Ventajas
Luminosidad, resolución, nitidez
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Cobertura NTSC, DCI-P3, Adobe RGB según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.