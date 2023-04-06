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Monitor LCD 4K Ultra HD

278E1A/00

4.5

| (61) Reseñas | 93% ha recomendado este producto

Simplemente impresionante

El monitor E Line de 68,6 cm (27") ofrece unas imágenes espectaculares y un diseño elegante para realzar tu espacio de trabajo. Disfruta de imágenes 4K UHD nítidas con una visualización extraamplia que proporciona la máxima claridad e imágenes auténticas desde cualquier ángulo de visión frontal.

Ver todos los beneficios

Simplemente impresionante

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) para disfrutar de precisión

Resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) para disfrutar de precisión

Estas pantallas de Philips utilizan paneles de alto rendimiento para ofrecer imágenes con resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Si eres un profesional exigente que requiere imágenes extremadamente detalladas para soluciones CAD, con aplicaciones de gráficos 3D o eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips conseguirán que tus imágenes y gráficos cobren vida.

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

61

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

06/04/2023

España

España

Comprador verificado

I love it

I wasn’t sure about a curved screen but OMG! It’s the best thing I’ve ever done. It’s much easier to look at and it involves you. There’s no going back to normal screens!

Ventajas

Everything

Contras

I don’t know, probably nothing

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 328E1CA Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2023-03-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 328E1CA Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Fecha de uso 2023-03-06

31/05/2022

España

España

Es impresionante

Un cambio brutal, de un monitor de 20” a este de 27” y curvo. Mucha más resolución y tamaño. De momento pocas palabras más, aunque he echado en falta los cables de audio y DisplayPort que no venían en la caja.

Ventajas

Para un uso normal es impresionante

Contras

Falta de cables

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 272E1CA Monitor curvo LCD Full HD

Fecha de uso 2022-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 272E1CA Monitor curvo LCD Full HD

Fecha de uso 2022-04-30

08/07/2020

España

España

Imagen nítida. Luminoso.

Lo uso para trabajar con Office. Antes usaba una TV HD. Ahora, en 4K, es una pasada!

Ventajas

Luminosidad, resolución, nitidez

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

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Avisos legales

  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  2. La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. Cobertura NTSC, DCI-P3, Adobe RGB según CIE1976

  5. Área sRGB según CIE1931

  6. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.