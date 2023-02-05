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27E1N3300A/00
Simplifica tus conexiones con USB-C
Este monitor multiusos USB-C de Philips ofrece una configuración sencilla con un único cable. Podrás ver vídeos fluidos en alta resolución, transferir datos y cargar tu portátil. Un hub perfecto para los profesionales que se desplazan.
Serie 3000
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Esta pantalla de Philips dispone de un conector USB tipo C con suministro de energía. Con una gestión de energía inteligente y flexible, ahora puedes cargar tu dispositivo compatible directamente. Su conector USB-C compacto y reversible ofrece una sencilla conexión con un solo cable. Puedes ver vídeos de resolución y transferir datos a una velocidad increíble, mientras enciendes y cargas el dispositivo compatible al mismo tiempo.
Jugar no debería suponer tener que elegir entre una experiencia interrumpida o fotogramas incompletos. Con el nuevo monitor Philips se acabaron los dilemas. Consigue un rendimiento fluido y sin complicaciones en prácticamente todos los fotogramas gracias a la tecnología AMD FreeSync™, la actualización rápida y fluida o el tiempo de respuesta ultrarrápido.
MPRT (tiempo de respuesta de imagen en movimiento) es una forma más intuitiva de describir el tiempo de respuesta, ya que hace referencia directa al tiempo que transcurre desde que se percibe una imagen borrosa hasta que se muestran imágenes limpias y nítidas. El monitor gaming de Philips con MPRT de 1 ms elimina eficazmente las manchas y el desenfoque de movimiento, y ofrece imágenes más nítidas y precisas para mejorar la experiencia de juego. La mejor opción para disfrutar de juegos emocionantes y sensibles a los reflejos.
2.3
de 4
3
Reseñas
05/02/2023
Nederland
Comprador verificado
Goed product; eenvoudig te installeren
Voor de computergebruiker die niet hoeft te gamen, is dit gewoon een goed werkende monitor. Installatie en gebruik zijn goed.
Ventajas
Duidelijk en helder beeld
Contras
Van het gemak van slechts één verbindingskabel naar PC kan geen gebruik worden gemaakt bij oudere PC's.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor
Fecha de uso 2023-01-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor
Fecha de uso 2023-01-05
Negar
28/01/2023
Nederland
specification mismatch
On the website, it says USB-C maximum power delivery Up to 65W, but according to the monitor's setting it's actually 45W tops. therefore it won't be able to charge the laptop.
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor
Fecha de uso 2022-12-28
Esta reseña se realizó para Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor
Fecha de uso 2022-12-28
FrustKunde
13/12/2022
Suisse
USB Hub keine Funktion
Wahrscheinlich ist es nicht gewollt, dass man die USB Downstreams nutzt, wird ja auch nicht so richtig mit geworben. Zwar soll man angeblich Tastatur und Maus gemäss Anleitung anschliessen können, jedoch funktioniert keine einzige.
Contras
der telefonische Service ist unter aller Kanone, keinerlei Hilfe, frech werden sie auch noch
Esta reseña se realizó para Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor
Fecha de uso 2022-11-13
Esta reseña se realizó para Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor
Fecha de uso 2022-11-13
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible solo con la entrada HDMI.
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
MPRT permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función MPRT está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.
MPRT es un modo optimizado para juegos. Al activar MPRT, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
Para utilizar la función de carga y encendido con USB-C, el portátil o dispositivo debe ser compatible con las especificaciones de suministro de energía del estándar USB-C. Consulta el manual del usuario de tu ordenador portátil o al fabricante para obtener más información.
Para la transmisión de vídeo a través de USB-C, el ordenador portátil/dispositivo debe ser compatible con el modo USB-C DP Alt.
El monitor puede tener un aspecto diferente al de las imágenes de las funciones.