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  • Simplemente envolvente
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Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

325E1C/00

4.5

| (61) Reseñas | 93% ha recomendado este producto

Simplemente envolvente

La pantalla curva E Line de 32 pulgadas ofrece una experiencia verdaderamente envolvente con un diseño elegante, calidad de imagen QHD de nitidez cristalina, tecnología Ultra Wide-Color y AMD FreeSync para dar vida a tus imágenes.

Ver todos los beneficios

Simplemente envolvente

  • E Line

  • 32 (31,5"/80 cm en diagonal)

  • 2560 x 1440 (QHD)

La pantalla VA proporciona unas imágenes asombrosas con amplios ángulos de visualización

La pantalla LED VA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas.

Gestión de cables que reduce los líos de cables para disfrutar de un espacio de trabajo ordenado

Para un espacio de trabajo más ordenado, este monitor cuenta con una solución elegante para la gestión de cables. No es necesario unir los cables con bridas adicionales. Una ranura alargada proporciona un almacenamiento oculto para los cables. Oculta los cables y presenta un aspecto fantástico en la mayoría de los entornos, especialmente en espacios reducidos o en mesas que dan a una pared o una ventana. Este diseño evita los cables desordenados para conseguir un escritorio más organizado.

Reducción de la vista cansada gracias a la tecnología sin parpadeo

Debido a la manera en que se controla el brillo en las pantallas con retroiluminación LED, algunos usuarios pueden experimentar un parpadeo en la pantalla que causa fatiga visual. La tecnología sin parpadeo de Philips aplica una nueva solución para regular el brillo y reducir el parpadeo con el fin de ofrecer una visualización más cómoda.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

61

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

06/04/2023

España

España

Comprador verificado

I love it

I wasn’t sure about a curved screen but OMG! It’s the best thing I’ve ever done. It’s much easier to look at and it involves you. There’s no going back to normal screens!

Ventajas

Everything

Contras

I don’t know, probably nothing

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 328E1CA Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Date of Use 2023-03-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 328E1CA Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Date of Use 2023-03-06

31/05/2022

España

España

Es impresionante

Un cambio brutal, de un monitor de 20” a este de 27” y curvo. Mucha más resolución y tamaño. De momento pocas palabras más, aunque he echado en falta los cables de audio y DisplayPort que no venían en la caja.

Ventajas

Para un uso normal es impresionante

Contras

Falta de cables

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 272E1CA Monitor curvo LCD Full HD

Date of Use 2022-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 272E1CA Monitor curvo LCD Full HD

Date of Use 2022-04-30

08/07/2020

España

España

Imagen nítida. Luminoso.

Lo uso para trabajar con Office. Antes usaba una TV HD. Ahora, en 4K, es una pasada!

Ventajas

Luminosidad, resolución, nitidez

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

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Avisos legales

  1. Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm

  2. La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. Área NTSC según CIE1976

  5. Área sRGB según CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  7. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.