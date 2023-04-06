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Simplemente envolvente
La pantalla curva E Line de 32 pulgadas ofrece una experiencia verdaderamente envolvente con un diseño elegante, calidad de imagen 4K UHD de nitidez cristalina, tecnología Ultra Wide-Color y Adaptive-Sync para dar vida a tus imágenes.
E Line
32 (31,5"/80 cm en diagonal)
3840 x 2160 (4K UHD)
La pantalla LED VA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas.
SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.
4.5
de 4
61
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
IggyUK
06/04/2023
España
Comprador verificado
I love it
I wasn’t sure about a curved screen but OMG! It’s the best thing I’ve ever done. It’s much easier to look at and it involves you. There’s no going back to normal screens!
Ventajas
Everything
Contras
I don’t know, probably nothing
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 328E1CA Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Date of Use 2023-03-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 328E1CA Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Date of Use 2023-03-06
Tomaquero
31/05/2022
España
Es impresionante
Un cambio brutal, de un monitor de 20” a este de 27” y curvo. Mucha más resolución y tamaño. De momento pocas palabras más, aunque he echado en falta los cables de audio y DisplayPort que no venían en la caja.
Ventajas
Para un uso normal es impresionante
Contras
Falta de cables
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 272E1CA Monitor curvo LCD Full HD
Date of Use 2022-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 272E1CA Monitor curvo LCD Full HD
Date of Use 2022-04-30
FerCuco
08/07/2020
España
Imagen nítida. Luminoso.
Lo uso para trabajar con Office. Antes usaba una TV HD. Ahora, en 4K, es una pasada!
Ventajas
Luminosidad, resolución, nitidez
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.