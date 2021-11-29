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MonitorMonitor LCD UltraWide curvo con USB-C

346P1CRH/00

3.7

| (30) Reseñas

Domina cada tarea con una vista panorámica nítida

La pantalla WQHD curva Philips Brilliance con DisplayHDR 400 proporciona imágenes nítidas y extraordinarias. La conexión USB-C y una webcam emergente segura con Windows Hello aumentan tu productividad.

Ver todos los beneficios

Domina cada tarea con una vista panorámica nítida

  • P Line

  • 34" (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Imágenes CrystalClear ultrapanorámicas con 3440 x 1440 píxeles QHD

Imágenes CrystalClear ultrapanorámicas con 3440 x 1440 píxeles QHD

Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes CrystalClear ultrapanorámicas con 3440 x 1440 píxeles Quad HD. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de alta densidad y ángulos de visualización amplios de 178/178, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. El formato ultrapanorámico 21:9 te permite ser más productivo y disponer de más espacio para realizar comparaciones o configurar las columnas de tus hojas de cálculo para que sean más visibles. Tanto si eres un profesional exigente que necesita información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, como si eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te ofrecen imágenes CrystalClear.

MultiView posibilita la conexión y la visualización duales de forma simultánea

MultiView posibilita la conexión y la visualización duales de forma simultánea

Gracias a la pantalla de alta resolución con tecnología MultiView de Philips, ahora podrás disfrutar de un mundo de posibilidades de conectividad. MultiView posibilita la conexión y la visualización duales para que puedas trabajar con varios dispositivos, como un PC y un ordenador portátil, de forma simultánea y puedas realizar múltiples tareas.

Estación base USB-C integrada

Estación base USB-C integrada

Esta pantalla de Philips dispone de una estación base USB tipo C con suministro de energía. Su conector USB-C compacto y reversible ofrece una sencilla base con un solo cable. Simplifica la conexión de todos los periféricos, como el teclado, el ratón y el cable Ethernet RJ-45, con la estación base del monitor. Conecta fácilmente el ordenador portátil y este monitor con un solo cable USB-C para ver vídeos de alta resolución y transferir datos a una velocidad increíble mientras enciendes y cargas el portátil al mismo tiempo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

30

Reseñas

29/11/2021

España

España

Comprador verificado

Excelente monitor.

Excelente monitor. Características técnicas muy buenas. Casi un monitor profesional.

Ventajas

Tecnología

Contras

Precio y altavoces no estéreos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 346P1CRH Monitor LCD UltraWide curvo con USB-C

Fecha de uso 2021-05-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 346P1CRH Monitor LCD UltraWide curvo con USB-C

Fecha de uso 2021-05-29

24/02/2023

United Kingdom

United Kingdom

A Brilliant Productivity Monitor

I was looking for a monitor to link up with my Macbook Pro M1 and I came across the Philips 346P1CRH. This Monitor has increased my productivity no end and I highly recommend it. The USB-C Docking and PowerSensor features make this a great monitor, having to use just the one cable and if I step away from my deck it saves power.

Ventajas

USB-C Docking One Cable Power/Display and PowerSensor. The Stand is excellent too.....

Contras

None

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Fecha de uso 2022-01-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Fecha de uso 2022-01-24

16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent screen, superb image quality & features

The screen is nice and elegant. The quality of the images and their tuning possibilities are excellent. Easy On Screen Display. Good camera, acceptable speakers. I recommend it to everybody also because its price is not low but it is reasonable for the quality of the screen.

Ventajas

Images quality, features, ODS

Contras

none

Esta reseña se realizó para Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Fecha de uso 2022-10-16

Esta reseña se realizó para Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Fecha de uso 2022-10-16

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Avisos legales

  1. Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm

  2. La resolución máxima es compatible con las entradas HDMI, DP y USB-C.

  3. Al realizar la conexión a USB-C, si tu PC no es compatible con HBR3, cambia el ajuste hub USB a USB 2.0 y de la resolución será compatibles con 3440 x 1440 a 100 Hz.

  4. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  5. Cobertura BT. 709/DCI-P3 según CIE1976

  6. Área NTSC según CIE1976

  7. Área sRGB según CIE1931

  8. Cobertura de Adobe RGB según CIE1976

  9. Si la conexión Ethernet es lenta, entra en el menú OSD y selecciona USB 3.0 o una versión superior que admita una velocidad LAN de 1 G.

  10. DisplayPort versión 1.4 para HDR

  11. Para la transmisión de vídeo a través de USB-C, el ordenador portátil/dispositivo debe ser compatible con el modo USB-C DP Alt.

  12. Para utilizar la función de carga y encendido con USB-C, el portátil o dispositivo debe ser compatible con las especificaciones de suministro de energía del estándar USB-C. Consulta el manual del usuario de tu ordenador portátil o al fabricante para obtener más información.

  13. Número máximo de pantallas externas que se pueden admitir: 1 mediante USB-C, 2 mediante DP

  14. La resolución máxima del monitor externo dependerá del ancho de banda límite.

  15. Cuando el monitor conectado con USB-C y el PC son compatibles con HBR3, puede activar la función MST con la resolución máxima de 3440 x 1440 a 60 Hz en el monitor principal y con 1920 x 1080 a 60 Hz en el monitor secundario. Si no es así, cambia la configuración de USB del monitor principal a USB 2.0 mediante el ajuste OSD para activar la función MST.

  16. Mientras se usa MST en DP, tanto el monitor principal como el secundario tienen que ajustarse en el modo de extensión de salida DP a través del ajuste de OSD del monitor y la resolución máxima tanto del monitor principal como del secundario solo se puede 3440 x 1440 a 60 Hz.

  17. EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.

  18. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.

  19. Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.

  20. Los cables suministrados con el producto pueden variar en tipo, cantidad y especificaciones según los requisitos específicos del país o la región.