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Monitor Monitor LCD UltraWide curvo con USB-C

Asistencia

MonitorMonitor LCD UltraWide curvo con USB-C

346P1CRH/00

Monitor Monitor LCD UltraWide curvo con USB-C

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Softw. y controladores

Software Smart Control

  • versión: V7.0.0
  • ZIP archivo, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Controladores de Windows 8

  • versión: V2.0
  • ZIP archivo, 1.2 MB
  • 17 November 2025

Manuales y documentación

Aviso certificado TCO - English (US)

  • PDF archivo, 86.9 kB
  • 14 June 2023

Guía de configuración rápida - English (US)

  • PDF archivo, 1.4 MB
  • 15 June 2023

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