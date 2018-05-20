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Descatalogado
349X7FJEW/00
Diseño avanzado y vistas panorámicas
Esta pantalla de 34" ultrapanorámica de Philips te sorprenderá con sus imágenes de 3440 x 1440 de claridad cristalina y colores brillantes. Esta fascinante pantalla ultrapanorámica con altura ajustable te ofrece una vista panorámica del mundo.
X Line
86,36 cm (34")
3440 x 1440 (WQHD)
Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto envolvente, para que tú seas el único centro de atención en el escritorio.
Para rendimiento de juegos y vídeo, querrás una pantalla sin retardo y con imágenes ultrafluidas. Esta pantalla de Philips actualiza la imagen de la pantalla hasta 100 veces por segundo, mucho más rápido que una pantalla estándar. Una frecuencia de actualización inferior puede hacer que los enemigos parezcan saltar de una zona a otra de la pantalla, lo que los convierte en objetivos difíciles de alcanzar. Con la frecuencia de actualización de 100Hz, disfrutarás de esas imágenes fundamentales que faltan en la pantalla y que muestran el movimiento de los enemigos con una extrema fluidez, para que puedas apuntarles fácilmente.
Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes CrystalClear ultrapanorámicas con 3440 x 1440 píxeles Quad HD. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de alta densidad y ángulos de visualización amplios de 178/178, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. El formato ultrapanorámico 21:9 te permite ser más productivo y disponer de más espacio para realizar comparaciones o configurar las columnas de tus hojas de cálculo para que sean más visibles. Tanto si eres un profesional exigente que necesita información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, como si eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te ofrecen imágenes CrystalClear.
Premios
4.1
de 4
8
Reseñas
Canstar
20/05/2018
United Kingdom
Awesome monitor - has really increased productivity
Moving from a traditional 24" screen to a high end Philips wide screen monitor like this has made me so much more productive. At first, you're really not sure about the huge screen sitting in front of you. It seems too big. But that only lasts a couple of days. Once you start to have multiple windows open at the same time, you truly become a mega-tasker. Now I can be editing images, while checking my email, with a chat box open in the corner and still have space to be running Netflix in a window. Sad to say, but this monitor has actually made me a happier person!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display
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Esta reseña se realizó para Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display
Leifen
09/06/2020
Norge
Overdrevent god
Denne skjermen er så totalt undervurdert. Jeg er så glad for at jeg kjøpte denne, at jeg har ikke ord. Har brukt skjermen i snart to måneder, og angrer ikke ett sekund på kjøpet engang. Å spille på en så brei skjerm, hadde jeg aldri sett for meg var så digg som det faktisk var. En har så mye mer oversikt over det som skjer. Fargene er spot on, 100Hz, full grafikk, og en faller inn i spillverden. Jeg forstår ikke at folk bruker annet enn buede skjermer lenger. Når teknologien er der, så bruk den. Opplevelsen er ubeskrivelig i forhold til en vanlig flat skjerm. MANGE muligheter. USB hub på baksiden for tilkobling og lading av det som trengs. Justering i alle retninger med den medfølgende foten. VESA feste om en skal ha egen mount til den. Ett enkelt og stilfult minimalistisk utseende, som gjør at en føler seg mer omslukt.
Ventajas
ALT
Contras
USB strøm kunne vært via vanlige AC adapteren.
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Esta reseña se realizó para Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display
Fecha de uso 2019-05-09
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Fecha de uso 2019-05-09
Sparks44
03/08/2019
Nederland
Philips curved monitor 34 inch QHd
Prachtig design, goede handleiding, geweldige resolutie.
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Esta reseña se realizó para Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-scherm
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Radio del arco de la curvatura de la pantalla en mm
La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
La carga rápida cumple con el estándar para carga de baterías por USB 1.2
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE 1931