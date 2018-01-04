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Xenon X-tremeVision gen2Lámpara de xenón para luces principales de coche

42403XV2S1

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Conduce con seguridad con luces más brillantes

Con un potente haz que lleva la iluminación a nuevas cotas, X-tremeVision gen2 es la última incorporación a la tecnología de xenón. Este excepcional rendimiento amplía los límites de tu conducción, para que puedas sentirte más cómodo y seguro.

Ver todos los beneficios

Detecta cada bache, curva y obstáculo en la carretera

Conduce con seguridad con luces más brillantes

  • Tipo lámpara: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Cantidad de focos: 1

Xenon X-tremeVision gen2: rendimiento visual superior

Xenon X-tremeVision gen2: rendimiento visual superior

Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 se han diseñado con la tecnología Xenon de Philips para ofrecer un rendimiento definitivo. Con un haz más largo y hasta un 150 % más de visión¹, las lámparas X-tremeVision gen2 ayudan a detectar antes los obstáculos, para que puedas reaccionar a tiempo. Y con la visión periférica mejorada, serás más consciente de los peligros a los lados de la carretera, como peatones o cruces próximos. Estas lámparas delanteras, que iluminan brillantemente cada bache, curva y peligro, satisfacen a los conductores y las condiciones de conducción más exigentes.

Mejor visibilidad para una conducción más cómoda y segura

Mejor visibilidad para una conducción más cómoda y segura

La luz es una parte fundamental de la conducción. Con solo mejorar la calidad de la luz, puedes evitar accidentes. Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 mejoran la visibilidad, para que puedas reconocer antes los obstáculos y las señales de tráfico, y mejorar el tiempo de reacción. La composición espectral de esta luz se ha adaptado a la sensibilidad al color natural de los ojos. Y con la temperatura del color de 4800 K, esta lámpara para luces principales produce una luz agradable a la vista, para que puedas conducir de noche con mayor seguridad y comodidad.

Dirige la luz a la zona correcta frente al coche

Dirige la luz a la zona correcta frente al coche

No solo basta con tener unas luces principales potentes, la precisión óptica también importa. Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 tienen la tecnología de plegado de arco más precisa alineada a 150-350 µm. Esto significa que iluminan la carretera justo donde lo necesitas, sin deslumbrar a los conductores que se acercan.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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Reseña

100%

ha recomendado este producto

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1

04/01/2018

Suomi

Suomi

Valoa pimeyteen..

Uudet xenonit palauttivat ajovalot henkiin. Ero vanhoihin oli todella huomattava. Jäin kaipaamaan kaukovalojen osalta tehokkuutta, mutta joutunee hankkimaan lisäkaukovalot tämän vuoksi. Mutta suosittelen ja ovat värisävyltään miellyttävät.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

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