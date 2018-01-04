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Conduce con seguridad con luces más brillantes
Con un potente haz que lleva la iluminación a nuevas cotas, X-tremeVision gen2 es la última incorporación a la tecnología de xenón. Este excepcional rendimiento amplía los límites de tu conducción, para que puedas sentirte más cómodo y seguro.
Tipo lámpara: D3S
42 V, 35 W
Cantidad de focos: 1
Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 se han diseñado con la tecnología Xenon de Philips para ofrecer un rendimiento definitivo. Con un haz más largo y hasta un 150 % más de visión¹, las lámparas X-tremeVision gen2 ayudan a detectar antes los obstáculos, para que puedas reaccionar a tiempo. Y con la visión periférica mejorada, serás más consciente de los peligros a los lados de la carretera, como peatones o cruces próximos. Estas lámparas delanteras, que iluminan brillantemente cada bache, curva y peligro, satisfacen a los conductores y las condiciones de conducción más exigentes.
La luz es una parte fundamental de la conducción. Con solo mejorar la calidad de la luz, puedes evitar accidentes. Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 mejoran la visibilidad, para que puedas reconocer antes los obstáculos y las señales de tráfico, y mejorar el tiempo de reacción. La composición espectral de esta luz se ha adaptado a la sensibilidad al color natural de los ojos. Y con la temperatura del color de 4800 K, esta lámpara para luces principales produce una luz agradable a la vista, para que puedas conducir de noche con mayor seguridad y comodidad.
No solo basta con tener unas luces principales potentes, la precisión óptica también importa. Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 tienen la tecnología de plegado de arco más precisa alineada a 150-350 µm. Esto significa que iluminan la carretera justo donde lo necesitas, sin deslumbrar a los conductores que se acercan.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
MOLLIOLLI
04/01/2018
Suomi
Valoa pimeyteen..
Uudet xenonit palauttivat ajovalot henkiin. Ero vanhoihin oli todella huomattava. Jäin kaipaamaan kaukovalojen osalta tehokkuutta, mutta joutunee hankkimaan lisäkaukovalot tämän vuoksi. Mutta suosittelen ja ovat värisävyltään miellyttävät.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
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