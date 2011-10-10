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Descatalogado

PhotoFrame

5FF2CMI/00

3

| (1) Reseña

Cada imagen cuenta tu historia

Muestra tus fotografías digitales con la misma calidad y riqueza de colores que las fotografías profesionales. El PhotoFrame 5FF2CMI de Philips es la forma más sencilla de mostrar las fotografías digitales sin un PC y se complementa con la decoración tu hogar gracias a su elegante diseño.

Ver todos los beneficios

Cada imagen cuenta tu historia

  • LCD de 14,2 cm (5,6")

  • Área visualiz. 14,2 cm (5,6")

Reproduce secuencias de diapositivas, fotografías individuales, miniaturas o muestra la hora

Su versatilidad de visualización te permite ver las fotografías una a una o en modo miniaturas (para realizar búsquedas de forma fácil y rápida), o bien crear una secuencia de diapositivas con tus fotografías favoritas.

Diviértete con los collages: muestra varias fotos en una sola vista

Es un efecto de proyección de diapositivas para mostrar las fotografías en forma de collage, recopilando de forma automática y aleatoria varias fotografías y eliminando los poco atractivos bordes que suelen aparecen en las fotografías de un tamaño inferior al de la pantalla.

Colores digitales perfectos para fotografías de una calidad excepcional

Pantalla a todo color que saca el mayor partido de las fotografías con colores naturales y vibrantes, mostrando la misma amplia gama de colores que las fotografías de impresión profesional.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

1

Reseña

5
4
2
1

10/10/2011

Nederland

Nederland

Dit produkt heeft een mooi design maar prestaties vallen wat tegen

De steelstofzuiger kan goed worden gebruikt als kruimelzuiger. De stofzuiger is dan handig in gebruik, omdat je niet hoeft te bukken. Zodra het op te zuigen stof wat moeilijker wordt (bv gruis uit kalkmuur) is de kracht ontoereikend.

Esta reseña se realizó para 5FF2CMI PhotoFrame

Esta reseña se realizó para 5FF2CMI PhotoFrame

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