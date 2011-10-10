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Descatalogado
5FF2CMI/00
Cada imagen cuenta tu historia
Muestra tus fotografías digitales con la misma calidad y riqueza de colores que las fotografías profesionales. El PhotoFrame 5FF2CMI de Philips es la forma más sencilla de mostrar las fotografías digitales sin un PC y se complementa con la decoración tu hogar gracias a su elegante diseño.
LCD de 14,2 cm (5,6")
Área visualiz. 14,2 cm (5,6")
Su versatilidad de visualización te permite ver las fotografías una a una o en modo miniaturas (para realizar búsquedas de forma fácil y rápida), o bien crear una secuencia de diapositivas con tus fotografías favoritas.
Es un efecto de proyección de diapositivas para mostrar las fotografías en forma de collage, recopilando de forma automática y aleatoria varias fotografías y eliminando los poco atractivos bordes que suelen aparecen en las fotografías de un tamaño inferior al de la pantalla.
Pantalla a todo color que saca el mayor partido de las fotografías con colores naturales y vibrantes, mostrando la misma amplia gama de colores que las fotografías de impresión profesional.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.0
de 4
1
Reseña
coenVdg
10/10/2011
Nederland
Dit produkt heeft een mooi design maar prestaties vallen wat tegen
De steelstofzuiger kan goed worden gebruikt als kruimelzuiger. De stofzuiger is dan handig in gebruik, omdat je niet hoeft te bukken. Zodra het op te zuigen stof wat moeilijker wordt (bv gruis uit kalkmuur) is de kracht ontoereikend.
Esta reseña se realizó para 5FF2CMI PhotoFrame
Esta reseña se realizó para 5FF2CMI PhotoFrame