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Descatalogado

altavoz base inalámbrico

AS170/12

2

| (2) Reseñas

Transmite tu música y carga tu teléfono Android

Disfruta de un sonido fantástico mientras el altavoz AS170 carga rápidamente tu teléfono Android. Compatible con todos los dispositivos Bluetooth para transmitir música de forma sencilla y fácil. Incluso te despierta con las canciones de la radio.

Ver todos los beneficios

Transmite tu música y carga tu teléfono Android

  • Bluetooth®

  • para Android

  • FM

  • 6 W

FlexiDock con diseño inteligente para adaptarse a cualquier teléfono Android

La versión mejorada de Philips FlexiDock dispone de un conector micro USB, perfecto para cualquier teléfono Android. El mecanismo de la base es perfecto para cualquier teléfono Android gracias al diseño con borde suave y redondeado del conector. Ofrece un ajuste máximo. Solo hay que deslizar el conector a la izquierda o la derecha, o girarlo para adaptarlo a cualquier ubicación u orientación del puerto micro USB del teléfono. Esta flexibilidad extrema es la primera de su clase, adaptándose a teléfonos Android diseñados por diferentes fabricantes con una posición y orientación del conector micro USB que no estándar.

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Widget de emparejamiento Bluetooth fácil para teléfonos Android

Disponible para descargar en Google Play, el widget Philips Bluetooth Audio Connect te permite conectar y emparejar tu dispositivo móvil fácilmente con cualquier dispositivo de audio Bluetooth de Philips. Una vez emparejado, también puedes cambiar el nombre y modificar los iconos. Este widget te permite disfrutar de varios dispositivos de audio de Philips y cambiar fácilmente entre diferentes dispositivos Bluetooth. Solo tienes que tocar para seleccionar el dispositivo de audio de Philips que desees y empezar a transmitir.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.0

de 4

2

Reseñas

5
4
3
1

29/03/2014

España

España

no actualiza la hora ni manual. ni automaticamente

Tiene buen sonido. Conecta fácil a bluetooth. Tiene 2 alarmas

Esta reseña se realizó para AS170 altavoz base inalámbrico

Esta reseña se realizó para AS170 altavoz base inalámbrico

31/12/2013

España

España

BUEN SONIDO - MAL DESPERTADOR

El altavoz como tal cumple muy bien con su función pero no está a la altura como despertador. Tras probarlo, presenta varios inconvenientes. Las funciones básicas como despertador no son cómodas, el diseño limita mucho esas funciones. Considero que se podría haber enfocado más el producto a sus funciones. Se puede decir que no ha sido un acierto la compra.

Esta reseña se realizó para AS170 altavoz base inalámbrico

Esta reseña se realizó para AS170 altavoz base inalámbrico

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